Русская рулетка в Британском офтальмологическом центре

Дожив до почтенного возраста я, как большинство не лишённых суеверия авиаторов, считал, что, являясь обладателем характерной аббревиатуры

"ОК" (первые буквы имени и фамилии), буду защищён божьим промыслом от всяких негораздов. Так оно и было, ведь после сорока лет лётной работы из которых тридцать восемь – на лётных испытаниях, я не только остался жив, но и относительно здоров.

Но вот наступило лето 2018 года и я, озабоченный начавшимися проблемами со зрением, решил пройти профилактическое обследование в какой-нибудь офтальмологической клинике. Выбор пал на, так называемый, "Британский офтальмологический центр", расположенный в центре Киева. Роскошное здание дореволюционной постройки, современное оборудование, вежливый персонал и главное – масса восторженных отзывов в интернете просто завораживали. Мог ли я предположить тогда, что совершаю роковую ошибку, переступая порог этого заведения.

Читайте такжеСтартовала медреформа: какие услуги будут предоставляться бесплатноСобытия, закончившиеся для меня частичной потерей зрения, развивались следующим образом. После процедуры обследования и вынесения вердикта – начальная стадия катаракты, весь из себя врач высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Белькевич убедил меня в необходимости имплантации в оба глаза мультифокальных интраокулярных оптический линз (ИОЛ) фирмы RAYNER. По его утверждению зрение с этими линзами улучшится во всём диапазоне расстояний и даже отпадёт необходимость в очках (до этого я пользовался очками + 2,75 д).

Обрадовавшись такой перспективе, я, естественно, согласился, о чём впоследствии горько пожалел и вот почему. 7 августа Белькевич прооперировал мне правый глаз, после чего я испытал шок – зрение на этот глаз резко ухудшилось. Белькевич, не имея мужества признать, что произошла грубая врачебная ошибка, целый месяц врал мне, рассказывая сказки о том, что мой мозг слишком долго адаптируется к новым условиям. Заподозрив неладное, я решил обратиться в другие клиники и там врачи открыли горькую правду. Оказывается, в Британском центре мне имплантировали ИОЛ с совершенно неподходящими параметрами и её необходимо менять. Я повторно испытал шок, когда узнал, что для исправления ситуации потребуются ещё две операции, а ввиду их сложности и травматичности, не исключена вероятность полной потери зрения на этот глаз. Стоимость же этой чрезвычайно дорогой для украинского пенсионера процедуры просто запредельная.

Попутно я выяснил, что являюсь не единственной жертвой шарлатанов из Британского центра – подобные безобразные случаи происходили там до и после меня. А чтобы не быть голословным, приведу несколько строк из пространного материала, опубликованного 16.11.2016 г. в одном из интернет-изданий: "Британский офтальмологический центр, который находится в центре Киева, не имеет никакого отношения ни к Британии, ни к Лондону, ни к европейской медицине.

Единственное, что делает эта больница по-европейски, так это обдирает пациентов… Начнём с того, что придать гласности деятельность этих самозванцев необходимо как минимум по двум причинам: первое – это риск для здоровья пациентов; второе – это коррупционное приобретение земли и административных зданий".

Ещё я обратил внимание на огромное количество хвалебных отзывов об этой клинике без единого негативного. Так только по поводу лазерной коррекции зрения за первых 9 месяцев 2018 года их набралось более двухсот! Причём, судя по фотографиям, 90% якобы "исцелённых" – это молодёжь школьного и студенческого возраста. Понятно, что эта феерия ничто иное, как фейковая реклама, имеющая целью недобросовестными методами привлечь побольше легковерных клиентов.

Поэтому, мой вам совет, друзья, если у вас, не дай Бог, возникнут проблемы со зрением, ни в коем случае не пользуйтесь услугами Британского офтальмологического центра – здоровее будете.