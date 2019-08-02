Почему война с Кличко не выгодна для рейтинга Зеленского

Виталий Кличко

Я уже писал о том, что свалить Кличко быстро, грубым навалом, нахрапом, попыткой взять боксера на испуг с помощью уголовных дел Зеленский, Коломойский и Богдан, видимо, не смогут. Впереди нелегкая борьба, конечный исход которой далеко не ясен.

Речь идет о схватке за Киев и здесь Кличко может консолидировать вокруг себя всех противников указанной выше троицы.

Гройсман уже поддержал Кличко, вовремя уйдя в отпуск, сорвав тем самым голосование правительства по увольнению Кличко с должности руководителя КМДА.

Сам Кличко сразу же после брифинга Богдана, написал жесткий ответ на своей странице в ФБ и рванул в Штаты ... к адвокату Трампа Джулиани, который, как известно, прямо требовал от украинских властей арестовать Коломойского, как опасного преступника.

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Тот факт, что Джуллиани сразу же согласился принять Кличко, говорит о многом. Боюсь, З+К+Б недооценила Виталика.

Если троица не сможет уволить Кличко с должности КМДА еще в течении трех месяцев, то есть до формирования нового правительства, то позиции Кличко сильно укрепятся, а ЗКБ начнут ослабляться.

Но в любом случае Кличко подаст в суд. Тут возможны два варианта:

Кличко выигрывает судебную тяжбу и рейтинг Зе обваливается Зе давит на суды, затягивает процесс и его рейтинг... обваливается еще сильнее.

Если Кличко закусит удила, проявит волю и выдержку и его поддержит Порошенко и даже Тимошенко, то ЗКБ могут поиметь не малые проблемы и еще не раз пожалеют, что ввязались в эту историю.

Тупая борьба за власть и потоки - это всегда самый быстрый путь к окончательному поражению.

Если Зе увлечется возней за власть, а не за идеи и принципы, то его звезда быстро закатится.

Времена уже такие.

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