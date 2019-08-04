Политические джунгли: почему Зеленский не уволит Богдана

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

4 августа 2019, 07:38

Из этой ситуации можно извлечь и позитив – можно показать, что в администрации живут не функции, а живые люди.

Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан / Фото: Алексей Кирьянов

То, что происходит вокруг "увольнения Андрея Богдана", можно выразить фразой Пелевина: "Все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа".

В этой ситуации не стоит умножать сущность вещей. Здесь скорей всего банальная реакция на то, что Виталий Кличко, "который всенародно избранный киевлянами мэр", побежал искать заступничества не у киевской громады и не у тех, кто его избирал, а у господина Джулиани – не чужого к Дональду Трампу человека.

И феерический по своему идиотизму пост о том, что Киев еще никогда не жил так хорошо, как при Кличко, требовал какого-то ответа.

Ответ был найдет в такой троллинговой форме. 

И Богдан написал заявление, но он никуда не уходит, потому что сейчас нужен Зеленскому. Слишком много на главе Офиса Президента завязано вопросов, договоренностей и контактов, чтобы просто так взять и уйти.

Из этой ситуации можно извлечь и позитив – можно показать, что в администрации живут не функции, а живые люди.

Читайте такжеПочему война с Кличко не выгодна для рейтинга ЗеленскогоА то, что собрались разные люди, с разным жизненным опытом, разным послужным списком, разными хвостами, связями и договоренностями — это совершенно очевидно. И то, что внутри команды Зеленского конфликтов не избежать — это так же нормально и вполне ожидаемо. И никакой трагедии нет.

Вопрос в том, чтобы система худо-бедно работала, но пока хоть какой-то альтернативы замены Богдана в рядах команды нового главы государства нет. Обратите внимание, с одной стороны у Зеленского есть помощник президента Сергей Шефир, который пользуется его доверием, с которым они не один пуд соли вместе съели, но он не ориентируется в политических джунглях. А с другой — куда более ушлый и тертый калач, как господин Богдан, который все ходы и выходы знает, в курсе — как решаются вопросы. И он команде Зеленского тоже нужен.

Я думаю, что первые увольнения в окружении президента мы увидим осенью, скорей всего после формирования правительственной команды, когда придет время непросты и непопулярных решений.

Андрей Золотарев, политолог, для Главерда

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