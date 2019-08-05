Без права на ошибку: какие пять первых шагов должна сделать новая Рада

Александр Кочетков

аналитик, политолог

5 августа 2019, 07:23

Программа-минимум на первую сессионную неделю.

Рада, зал
Верховная Рада / Фото: twitter.com/xraynrktk

Чего я жду от Слуги народа в Раде.

Максимум на втором пленарном заседании (первое может быть ритуальным, с принятием присяги и напутственными речами) депутаты должны избрать спикера и вице-спикеров, и огласить о существовании парламентского большинства. И проголосовать за руководство ключевых комитетов Рады, которые СН решила оставить за собой.

Максимум через два дня должны быть рассмотрены в комитетах, вынесены в зал и позитивно проголосованы "проклятые законы" — ну, те, которые всегда обещают перед выборами, а потом почему никак не доходят властные ручки: о снятии депутатской неприкосновенности в части, не касающейся депутатской работы, об ответственности депутатов за неперсональное голосование, за прогулы и нарушения фракционной дисциплины, об импичменте президента Украины, о специальных следственных комиссиях и специальном прокуроре.

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о первоочередных законопроектах для новой РадыХоть пакетом пусть голосуют, хоть валетом, хоть с приветом — кому как нравится. Лишь бы результативно. Но это означает, что соответствующие законопроекты должны быть уже готовы.

Через три дня, не позднее, должны быть внесены и проголосованы кандидатуры премьер-министра и главы министерств и ведомств, предлагаемые президентом. Причем, кандидатура премьера должна быть такой, чтобы нам пришлось анализировать ее сильные и слабые стороны. То есть, это должен (должна) быть не ноунейм, а личность, способная переламывать ситуацию в стране. А личности однотонными не бывают, у них обязательно есть светлые и темные стороны.

Еще через день премьер должен представить Раде программу правительства и персональный состав министров, которые должны быть утверждены. И первыми решениями правительства (а лучше — постановлениями Рады) запущены национальная перепись населения и комплексный аудит экономики страны, включая решения предыдущих властей.

Читайте также"Слуги народа" возглавят ключевые комитеты Рады: фамилииВот такая программа-минимум на первую сессионную неделю. И если она будет реализована, то оптимисты будут удовлетворены, а скептики посрамлены.

Слишком стремительный темп, говорите? Так ведь шуточки кончились, уже все всерьез, без права на ошибку и раскачку.

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Верховная Рада Слуга народа Александр Кочетков новости Украины
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