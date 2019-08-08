Как работает российская пропаганда и почему ее нужно внедрить в Украине

Кремль зомбирует детей / Скриншот видео с facebook.com/diak.kuraev

Конституция в стихах, доступная для понимания детям. Это не про Украину – такое издание вышло в России.Полное название книги – "Конституция России в стихах и картинках для детей", причём картинки рисовали сами дети. Об этом поведал один из разработчиков проекта, вице-президент фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин. С его слов, для издания отобраны иллюстрации тех ребят, которые приняли участие в конкурсе "Если бы я был президентом". Он проходил в школах России в марте — мае 2019 года. А Совет Федерации РФ уже поддержал инициативу внедрить данное издание как учебное пособие для российских средних школ.

Что же рассказывает об Основном Законе РФ эта книжка? Ну, во-первых, детей от 8 до 14 лет просвещают не по всему тексту Конституции, а только две первых главы. Одна из которых называется "Права и свободы человека и гражданина". И оказалось: русский человек и российский гражданин имеют право воевать и умирать. Вот он, выбор свободного человека. "Ты будешь защищать Россию/ А может, за неё падёшь", предупреждают авторы, создававшие стихи под патронатом и контролем Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда "Стратегия будущего" и Института развития местных сообществ.

Читайте такжеПодарок для российской пропагандыА во-вторых, детям, рассказывая о российской Конституции, называют и главного врага, от которого страну нужно защищать. И от руки которого, как понимаете, можно пасть. Это Украина: "Теперь война на Украине / Где русских тоже много есть / А им язык их запретили / И разожгли войну и месть".

Почему выше Украину упомянул я? Да потому, что в Украине такого нет, и вряд ли скоро появится. Есть весёлые картинки в интернете, типичный рисунок – мальчик и девочка с караваем в национальных костюмах поздравляют всех с Днём Конституции. Найдутся лишённые смысла стихи: "На центральній площі міста, де цвіте акація / Конституцію держави оголосила нація". И так далее. Мало того, что стихи типовые, то есть, их можно найти в категории "Поздравления в стихах". Они ещё и не талантливые.

В подобных примерах вы не найдёте ни зёрнышка креатива, который компенсирует унылый пафос. Украинским детям в доступной форме скорее изложат, что собой представляют однополые семьи и как относится к ЛГБТ-сообществу, чем донесут азы государственного устройства. И популярно расскажут, кто нашей стране друг, кто – враг, кто мы такие, есть ли у нас другая идентичность, кроме сексуальной, какие права и свободы имеют украинские граждане, как и от кого их нужно защищать.

Читайте такжеУкраинцы все еще верят в "гей-пропаганду"Вместо этого имеем новость, датированную концом июня нынешнего года. От автора школьного учебника "Новейшая история Украины" для 11-тых классов, по информации действующего пока министра образования Лилии Гриневич, требуют переименовать "русско-украинскую войну" в "гражданский конфликт". Под тем предлогом, что идеологическая ситуация меняется вместе со сменой власти. Не готов сказать, стоит ли верить словам госпожи Гриневич. Также не готов однозначно утверждать, что идеологическая ситуация действительно меняется решениями "сверху". Но готов заявить и ответить за свои слова: в Украине не может меняться идеологическая ситуация по той простой причине, что в нашей стране она не создана.

Украина – одно из немногих государств из бывшего СССР, где со дня провозглашения Независимости нет единой идеологии, которая объединяет граждан и которую мы транслируем за пределы страны. Как в западном, так и восточном направлениях. Большевики за семьдесят лет своего правления, сумели привить трём поколениям, выросшим при Союзе, нужную им, правильную идеологию. И одновременно - резкое неприятие всего мало-мальски идеологического той частью нашего общества, которая называет себя антисоветской и антироссийской.

Слова "идеология" и "пропаганда" регулярно объявляются составляющими авторитаризма, предвестниками тоталитаризма, вредными для развития демократии западного образца. При этом забывается: любое государство с развитыми демократическими институтами идеологично. А пропаганды ценностей не боятся ни в странах Европы, ни в Америке, ни в Канаде, ни в Австралии.

Советский Союз вытравить из душ и сердец миллионов сложно именно потому, что большевики сперва заявили, что разрушат мир до основания, и сделали это. Затем объявили: "Мы наш, мы новый мир построим!", и фундамент "нового мира" заложили идеологический. Разрушая церкви, новая власть не только грабила, сдирая золото с икон и пополняя казну молодой Республики Советов. Она по кирпичику создавала новую религию. Если первое поколение помнило старую жизнь, не спешило верить и уничтожалось как "враги народа", то второе и третье уверовали искренне, окончательно и бесповоротно. Только для рождённых в СССР главный детский поет страны, бывший дворянин Сергей Михалков мог написать в 1957 году в басне "Волк-дипломат": "Сравнение моё, быть может, грубовато, / Но я имел в виду зайчат, вступивших в НАТО!" Один из главных советских антизападников своим дядей Стёпой промыл детям от 8 до 14 лет мозги больше и на дольше, чем комсорг-функционер на пионерском собрании.

Читайте такжеУсик — это пример успешности российской пропагандыУкраина должна, в конце концов, вооружиться теми средствами, которые хорошо работают как в дружественных, так и во враждебных государствах. И если российским детям в популярной форме рассказывают, что Украина – враг, украинские дети должны слышать то же самое о России. Причём у наших детей для этого в разы больше оснований. Особенно – у тех, чьи родители отдали жизнь за Украину. И тех, кого российская агрессия лишила крыши над головой.