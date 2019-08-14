Полная капитуляция: почему проект Порошенко доживает последние дни

Андрей Головачев

политический эксперт

14 августа 2019, 06:54

Скорее всего, экс-президент вместе со своим ближайшим окружением будет вынужден ухеать из Украины.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Радио Свобода

Пару лет назад, в самый разгар националистического угара, я написал, что условно "этноцентрический проект" переживает свой звездный час, но впереди его ждет неизбежное падение популярности и политическое поражение.

Так и случилось!

И проблема даже не в том, что Порошенко с его армией, верой и мовой с треском проиграл Зеленскому. Проблема в том, что в ближайшее время националистический проект вообще останется без своего представительства в ВР.

"Как?! А Европейская солидарность, а Голос?!", - могут мне возразить политически образованные граждане.

Читайте такжеОхота на Порошенко: смогут ли Зеленский и Портнов посадить экс-президентаФормально они правы, но Голос - это соровская партия, которая выступает за европейское направление в его, так сказать, леволиберальном варианте. Чтобы было понятно не посвященных поясним, что это не армия, вера и мова, а... ЛГБТ, свобода вероисповедания, защита всех национальных меньшинств, гарантия языковых прав людей и т.д. Другими словами, Голос, как и ЕС - выступает против России, но во всем остальном Голос является полным антиподом ЕС. Голос - это либеральная, а не националистическая партия.

Значит остается только одна ЕС Порошенко. Но в ближайшие месяцы ее ждет нелегкая судьба.

Скоро граждане, благодаря неутомимым усилиям Портнова, ознакомятся со всеми грязными "делишками" Петра Алексеевича, ужаснутся и после внесения Генеральным прокурором ходатайства о снятии с него депутатской неприкосновенности, он будет вынужден покинуть Украину.

Вскоре вслед за ним за бугор чухнет Парубий и, - очень вероятно, - Артур Герасимов, Степан Кубив, Ирина Фриз, Ирина Луценко. Ко всем им прокуратура и лично А. Портнов могут задать массу неприятных вопросов. Фактически фракция будет обезглавлена, развалена, смешана с говном и быстро маргинализируется.

Читайте такжеПочему Порошенко не посадятВ ней останутся Климпуш-Цинцадзе, Геращенко, В. Сюмар, два представителя Меджлиса и еще пару очень одиозных персонажей. И все! Фактически фракция может разойтись по домам и начинать писать мемуары. Порошенко, известный своей патологической скупостью, выделять деньги на партию и содержание своей фракции, конечно, не будет. Он будет занят спасением своей свободы и своих активов, договариваясь с новой властью об условиях своей капитуляции.

На этом ЕС прикажет долго жить и, как ни странно, но Галичина - наш украинский Пьемонт - останется без всякого своего представительства в ВР. А те ошметки, которые останутся в ВР, будут все пять лет отмываться от той грязи, которой их всех с головы до ног щедро одарит мощная фигура их "лидера".

Sic transit gloria mundi

За всяким большим успехом в политике всегда следует большое поражение. Это, кстати, касается и Слуги народа, которую через пять лет все будут вспоминать с чувством брезгливости.

Националистам надо начинать уже искать новых лидеров, искать новое финансирование и создавать новый политический проект, если они хотят на что-то претендовать в стране.

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