Украина на пороге смены политических элит

Андрей Головачев

политический эксперт

11 мая 2018, 13:38

Нынешний правящий класс доживает свои последние годы.

Новые политически эоиты почти неизбежно придут в следующем избирательном цикле.

Революционные события 2014 г. потрясли клановую политическую систему Украины, однако, не смогли привести к власти принципиально новые элиты. Украиной по прежнему правят те кланы, которые приобрели свои капиталы и политический вес еще во времена Кучмы. Для них характерны отношение к государству как к источнику обогащения, а к обществу - как к объекту манипуляций. Несвязанные никакими моральными или ценностными ограничениями, руководствуясь лишь примитивными инстинктами наживы, клановая система Украины закономерно довела страну до экономического коллапса.

Однако, судя по всему, нынешний правящий класс доживает свои последние годы и через один политический цикл в Украине произойдет смена элит. Это проявляется в двух тенденциях.

Во-первых, налицо полное разочарование обществом в тех политических проектах, которые предлагают нынешние кланы. Более 60 % избирателей не видит для себя той политической силы, которая бы выражала их интересы. "Старые партии" и новые олигархические проекты, вроде Рабиновича или Укропа - все - болтаются на уровне почти несовместимым с жизнью и все, как один, ориентированны на один и тот же, жаждущий патернализма, слой бедных пенсионеров. Это, конечно, полная деградация клановой политической системы.

Во-вторых, окончательное разложение нынешней клановой системы проявляется в том, кланы вступили в заключительную фазу взаимного экономического уничтожения. Борьба принимает все более ожесточенный характер. При этом те кланы, которые контролируют исполнительную власть, "опустились" до того, что стали опираться на крайние радикал - националистические слои в обществе. Оппонирующие кланы, в ответ, стали мобилизовывать русскоговорящую часть Украины вокруг ностальгии по ценностям бывшего СССР, самым ярким подтверждением которого стал концерт в честь Дня Победы на Интере. Это, конечно, полная моральная деградации всей нынешней правящей элиты.

Украина со всей очевидностью подходит к своей реперной точке, когда нынешняя клановая система должна окончательно разложиться и уйти с политической сцены. На смену ей должны прийти новые политические силы, не связанные с прошлыми элитами. Новые элиты не будут ангелами, но они принесут более европейские ценности в политику, на которые в обществе уж сформирован спрос. Это еще вряд ли произойдет в нынешнем избирательном цикле, но почти неизбежно в следующем.

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