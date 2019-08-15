Смерть путинского мифа: изношенный вождь РФ готовится развязать ядерную войну

Путин готовится развязать войну с Западом и готов применить ядерное оружие

Путинский миф, слепленный в телевизионной пробирке кровавой осенью 1999 года циничными жрецами, несколько раз модифицировался, перезагружался, прошел в 2014 году шоковую терапию под креативным брендом "крымнаш", давшим омолаживающий эффект. Но на двадцатом году его безраздельного владения мнением народным неминуемое все-таки произошло. Cоломинка "пенсионной реформы" переломила хребет верблюда, и в Кремле уже ничего не cмогут с этим поделать. Смерть путинского мифа – важнейшее по своим последствиям событие в России после его сотворения.

Да, физическое лицо, о котором идет речь, еще увлеченно гоняет резинку по Красной площади, ныряет на дно морское, угрожает Западу 27 махами, катается на трехколесной мотоциклетке, встречается с сотрудниками ФСО, ряженными под народ, но миф о героическом правителе, заступнике народном, умер. Смерть путинского мифа вовсе не означает, что завтра сотни тысяч людей выйдут на улицы, требуя снять Владимира Путина или сменить режим. Но она означает, что никто никогда не выйдет по своей инициативе ни на защиту Путина, ни на защиту режима.

Читайте такжеНеадекватный Путин, или почему Кремль сам напросился на новые санкцииПока растущее всеобщее недовольство, тошнота бытия не вылились в осязаемые протестные действия, у правящей группировки есть еще возможности попытаться снова зацементировать ситуацию. Она просто обязана сделать свой первый ход в операции "Транзит-2019". Носитель мифа выполнял для российской элиты сакральную функцию оберега. Он был единственным интерфейсом власти в общении с чуждым ей народом. Путина с его удачно найденным образом "сына народа из питерской подворотни" пипл 20 лет более или менее хавал. Теперь же такого оберега у клептократов нет.

Во мнении народном Путин становится частью враждебной власти. Эту растущую ментальную бездну между народом и властью надо не когда-то в 2024-ом, а здесь и сейчас оперативно заполнять как телами назначенных врагов народа, так и новыми сильнодействующими мифологемами. В этом и заключается протекающий на наших глазах верхушечный "Транзит-2019".

​Ситуация изношенности вождя и, как следствие, его неспособности выполнять ряд базовых функций – нередкое явление для авторитарных режимов. Нам, бывшим советским людям, памятна классическая формула транзита номенклатурной власти: "Оказался наш отец не отцом, а сукою". Полагаю, что этой формулой с удовольствием воспользовалось бы сегодня большинство правящих клептократов, недовольных и рейдерскими наездами силовиков, и угрозой потери своего стиля сладкой жизни богатейших людей Запада.

Вожди мобилизационной партии Патрушев, Ковальчук, Сечин, Иванов и не частично, а уже, видимо, полностью принадлежащий ей Путин не собираются ни умирать, ни отказываться от скромного обаяния жизни долларовых мультимиллиардеров, ни уничтожать западную цивилизацию. Они хотят праздника – ликующего торжества над поверженным и униженным Западом – и гарантий своего дальнейшего политического бессмертия во главе восторжествовавшей над Западом России. Для этого у Путина есть свое секретное оружие. Нет, это не ракетные страшилки из мультиков, которые он демонстрировал в послании Федеральному собранию и взрыв одной из которых привел к малой радиационной катастрофе в Архангельской области. Подобных страшилок у Запада не меньше, и находятся они в большей степени боевой готовности. Уникальное чудо-оружие Патрушева – Путина – ядерный шантаж, которым они занимаются, начиная с аннексии Крыма, назойливо декларируемая ими готовность первыми применить ядерное оружие, абсолютное презрение к ценности человеческих жизней, которое они не раз демонстрировали.

Они убеждены: достаточно ввязаться в региональное или даже локальное военное столкновение с Западом и выиграть только один психологический поединок (за условную Нарву, которая сама по себе им вовсе не нужна), как, ужаснувшись их ядерному шантажу или тем более их ядерному удару по одному европейскому городу, Запад дрогнет, откажется от гарантий безопасности по 5-й статье Устава НАТО и капитулирует навсегда. Отказ сражаться за условную Нарву будет означать конец НАТО, конец США как мировой державы, уход Запада из мировой истории. Генерал Валерий Герасимов называет это деэскалацией через ядерную эскалацию.

В последнее время уровень тревоги в депешах наших кротов на пирах всеблагих вообще резко вырос. Они как бы торопятся предупредить о грядущей катастрофе. Вот, например, великолепная зарисовка геополитических и даже эзотерических настроений вождей мобилизационной партии от Валерия Соловья:

"Сейчас все ясно и прозрачно. Я, к сожалению, скажу, что мы готовимся к масштабному конфликту. Мы хотели бы, чтобы он был скоротечным, но готовимся, по всей видимости, к масштабному. По-моему, это очевидно. Стратегическая линия, которая выбрана, является предметом личного убеждения группы людей, которые определяют российскую политику, а не одного Владимира Владимировича. Это предмет их личного убеждения, даже, если хотите, веры. Они уверены, что следование этой линии приведет Россию и их лично к успеху, они в этом не сомневаются. В этом смысле элита очень логично, очень последовательно и целеустремленно движется к своей цели, пока не натолкнется на непреодолимые препятствия".

Резкое демонстративное повышение уровня конфликта с Западом позволит оправдать военной обстановкой любые репрессивные меры против "национал-предателей" и выбросить за борт опостылевшие им самим погремушки имитационной демократии. Кроме того, они поняли, что окончательное решение украинского вопроса в духе российского имперского сознания невозможно без радикального решения проблемы Запада. Да, Запад никогда не будет воевать на стороне Украины. Об этом президент США и генеральный секретарь НАТО предусмотрительно заявили в первый же день российской агрессии. Но Запад будет помогать Украине, в том числе и военными поставками, и в случае эскалации российской агрессии резко усилит антикремлевские санкции.

Покорение Украины невозможно сегодня без капитуляции Запада в целом. В Кремле и Минобороны рассчитали, что России надо ввязаться в прямое военное столкновение с НАТО в странах Балтии (что невозможно в Украине), а затем, повышая ставки, принудить ядерным шантажом Запад капитулировать.

Демонстративное проявление силовиками садистской жестокости 27 июля, 3 и 10 августа в Москве свидетельствует, что мобилизационная партия во главе с Патрушевым навязала всему корпусу власти свою программу и приступает к ее реализации. Она не намерена дожидаться, пока разноплановые социальные и политические конфликты охватят всю страну. Мирная антикриминальная революция должна быть задушена в колыбели.

Читайте такжеСША стали последней преградой на пути планов Путина по УкраинеПрисутствует и важный внешний фактор, заставляющий группировку Патрушева – Путина не затягивать с переходом к откровенной диктатуре и резкой эскалации военного противостояния с Западом. Только президент CША может отдать приказ об использовании американской военной силы для отражения агрессии против страны, входящей в НАТО. И ни Конгресс, ни администрация, ни истеблишмент в целом не смогут заставить его действовать, если он по каким-то причинам предпочтет бездействовать. Ну, может быть, потом его подвергнут импичменту за невыполнение служебных обязанностей, но пара стран НАТО к этому времени уже будет оккупирована. Военная поддержка Запада в отражении возможной российской агрессии гарантируется с 2003 года государствам Балтии де-факто одним человеком. Когда-то его звали Джордж Буш, потом Барак Обама. Сегодня его зовут Дональд Трамп, и вот уже более двух лет он делает все, чтобы доверие к этой гарантии подорвать. Как действующий президент он ни разу не выдавил из себя слов о своей приверженности 5‑й статье устава НАТО. В Европе поняли, что при таком президенте США никаких американских гарантий безопасности не существует, а в Москве убедились, что более удобного для них человека в Белом доме на случай похода "вежливых зеленых человечков" в Балтию не будет никогда.

Десятки тысяч молодых людей, несмотря на избиения и аресты, выходят сегодня на демонстрации протеста на улицы российских городов. Они быстро взрослеют и уже понимают, что речь идет о чем-то гораздо более серьезном, чем выборы в Мосгордуму. Но они еще не догадываются, что своей самоотверженностью они пытаются не только спасти свою страну, но и предотвратить глобальную катастрофу.

После того как пациенты, сплотившиеся в мобилизационную партию, окончательно овладеют ситуацией, отключат в стране интернет, введут чрезвычайное положение, проведут массовые аресты, у нас и у мира в целом останется очень мало хороших ходов.

Чтобы успешно противостоять смертельной опасности, надо прежде всего открыто назвать ее вслух: Патрушев, Путин, Ковальчук, Сечин, Иванов, мы знаем, что вы готовите для страны и мира.

Почему же о мобилизационной партии и ее замыслах планетарного масштаба говорят только три человека: Венедиктов, Соловей и ваш покорный слуга?! Венедиктов и Соловей независимо друг от друга протокольно точно изложили то, что лично слышали в ближнем кругу высших руководителей российского государства. Послания Венедиктова и Соловья не услышали. Слова вождей мобилизационной партии, дословно процитированные их собеседниками, затерялись в белом шуме неистового гвалта безумных ток-шоу. У меня впечатление, что я единственный, кто продолжает комментировать эти слова и обращать на них внимание думающих людей в России.

И было еще свидетельство третьего собеседника. Самое короткое.

– Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да. И мы в ней победим.

Андрей Пионтковский, журналист, для Радио Свобода