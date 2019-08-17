Пять парадоксов в деле Грымчака: почему чиновник может выйти сухим из воды

Юрий Бутусов

журналист

17 августа 2019, 08:43

Дело Грымчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском.

Грымчак
В деле Грымчака много парадоксов / УНИАН

Задержание Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, поражает двумя сторонами - моральной стороной известного политика и госслужащего, и профессиональным уровнем работы правоохранительных органов.

Вначале о фактах и о морали, что известно на данный момент:

1. Юрий Грымчак, понимая, что ему осталось работать в должности примерно месяц до смены правительства, вступает в контакт с частным лицом - главой компании "Юржитло" Максимом Святненко, чтобы использовать свое влияние для решения вопросов этого человека в... Верховном суде Украины. По данным НАБУ, вопрос решается и Грымчаку передают 50 тысяч долларов.

2. Задержали Грымчака на решении второго вопроса со Святненко - по влиянию на решения министерства культуры через знакомого заместителя генерального прокурора. По данным Цензор.Нет, речь идет о заместителе генерального прокурора Анжеле Стрижевской.

Читайте такжеФокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора3. Грымчак - давний близкий друг генерального прокурора Юрия Луценко, известный политик, который регулярно выступал на телеканалах. Но сам Юрий Луценко сразу же признал достоверность обвинений СБУ и НАБУ - "Стыдно за моего бывшего помощника". После такого подтверждения дело по Грымчаку сразу же стало выглядеть бесспорным.

Решением вопросов в своем собственном министерстве Грымчак, надо отдать должное, не занимался. Но в любом случае, такого рода торговля политическими и служебными контактами и посреднические услуги для государственного служащего - это незаконная деятельность и коррупция.

Но. Дойдет ли дело Грымчака до приговора?

А вот это большой вопрос, поскольку НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке.

Парадоксы обвинения:

Парадокс 1. СБУ и ГПУ заявили о взятке - статья 368, и злоупотреблении служебным положением - статья 369, однако подозрение предъявлено по статье 190 - мошенничество. Абсурд. Ведь статья 190 не относится к подследственности ни НАБУ ни СБУ, мошенниками занимается полиция и государственное бюро расследований, и туда надо было сразу передавать дело. Иначе нарушается статья 216 процессуального кодекса.

Читайте такжеИгры патриотов: за что на самом деле взяли Грымчака, и при чем тут ЛуценкоПарадокс 2. Управление спецрасследований занимается делами Майдана, и чтобы получить санкцию на проведение против Грымчака прослушки и наружки, Грымчака прокуроры сделали фигурантом дела.... о покушении на убийство Татьяны Чорновил, открытого в 2014-м году! На самом деле, получив свидетельства противоправных действий Грымчака, прокуроры были обязаны передать его по подследственности и открыть новое дело, закон четко предусматривает, кого и как надо слушать.

Парадокс 3. Потерпевший, который заявил о том, что Грымчак мошенническим путем украл у него 50 тысяч долларов, и вымогал деньги - это Максим Святненко, который уже фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ. Очевидно, что Святненко - агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Грымчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением. Лично я считаю, что провокация взятки должна быть в определенном формате узаконена, но на данный момент этого нет.

Парадокс 4. После предъявления подозрения о мошенничестве НАБУ, СБУ и УСР ГПУ не имеют права продолжать расследование. Они обязаны немедленно передать дело в ГБР, это их подследственность. Нарушение подследственности - это серьезное процессуальное нарушение и аргумент для адвокатов.

Парадокс 5. Однако ГБР также не имеет оснований проводить расследование, поскольку Грымчак действовал в данном деле не как частное лицо, а как государственный деятель, и по данным НАБУ, решил один из вопросов Святненко. То есть это злоупотребление служебным положением, и значит, дело должно быть в... Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая и должна была изначально получить дело.

Читайте такжеПочему Грымчак - гнусный мошенник, а не благородный коррупционерПарадокс 6. По второму эпизоду с задержанием на взятке Грымчака не предъявлены подозрения ни одному чиновнику. То есть в пресс-релизе сказано, что деньги даны за получение разрешения от Министерства культуры, но нет подозреваемых чиновников! То есть заявлено, что коррупционная схема есть, но выглядит так, что Грымчак не собирался якобы ничего решать, решил обмануть того, кто дал взятку и ничего не делать, ни с кем не связываться и не решать вопросов. Непонятно, что и с кем было решено в Верховном суде.

Как все эти парадоксы объяснить, как обстояло дело?

Думаю, НАБУ направило агента для контакта с Грымчаком. Было логично предположить, что Грымчак будет пытаться решать вопросы через своего друга Юрия Луценко.

НАБУ решило укрепить профессиональные отношения с новой командой в СБУ. Поэтому несмотря создана совместная группа, и это взаимодействие широко освещено.

Для быстроты дела решили договориться прокурором, который подпишет разрешение на прослушку и наружку быстро, без всяких вопросов и без огласки, и вписали Грымчака в дело Чорновил.

Быстрота нужна, чтобы успеть заявить о деле до отставки Грымчака, которая состоится через две недели, и тогда уже резонанс будет куда меньше.

Поэтому не тратили времени, чтобы задокументировать, как и с кем будет решать вопросы Грымчак

Дело сейчас срочно передадут в ГБР. А ГБР передаст дело в САП и обяжет начать расследование по антикоррупционной статье.

Дело Грымчака на самом деле является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском.

Я думаю, что это дело - хорошая профилактика того, что брать взятки чиновникам нельзя, что будут наказывать, провоцировать и так далее. Но если борьба с коррупцией будет вестись с помощью противоречивых пресс-релизов, чиновники не будут получать приговоры, если дела будут потом разваливаться, несмотря на прослушку, это приведет к потере доверия к государству также, как когда при Порошенко открывались громкие политические дела, делались заявления, а на выходе дела разваливались по формальным причинам.

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Юрий Грымчак Юрий Бутусов дело Грымчака
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