Украинские горки: с чем связан рекордный рост ВВП, и как это повлияет на украинцев

ВВП растет рекордными темпами / elise.com.ua

Госкомстат сообщил, что реальный валовый внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2019 года увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018 года.

Рост украинской экономики во втором квартале на 4,6% - такие темпы роста конечно выше, чем за последние три года. Но это еще нельзя назвать тенденцией, потому что это данные все одного квартала - про устойчивость можно будет говорить в конце года по результатам третьего и четвертого квартала. То, что произошел такой быстрый рост, чем за три года до этого, объясняется новыми рекордами урожайности, экспорта нашего аграрного сектора, ростом темпов торговли, строительства, IT-сферы. И несмотря на падение промышленности, те отрасли, которые дают высокие темпы роста, они вытягивают показатель общего роста ВВП до уровня 4,6%.

Читайте такжеМеждународные эксперты верят в экономику Украины: улучшили прогноз роста ВВПКак это отразится на украинцах? Люди ощущают не рост ВВП, а динамику увеличения своих доходов в сравнении с динамикой роста цен. Если доходы растут больше, чем цены, то тогда увеличивается покупательная способность, и население ощущает улучшение своей жизни. Если динамика роста цен превышает динамику доходов или равна ей, то никакого повышения уровня жизни люди не ощущают. Хотя в этот момент может происходить общий рост ВВП.

Эксперты отмечают, что у нашей страны есть шансы повторить экономический рывок Польши. Хотя можно будет увидеть по результатам года, уже сейчас можно утверждать, что мы можем расти более быстрыми темпами, чем Польша. У нас были такие примеры – в отдельные годы рост ВВП был 12,5% за год в 2004-ом.

Но в нашей стране цикличность такова, что у нас 3-4 года идет небольшой рост, а потом огромный провал. Потом опять несколько лет небольшого роста, а потом – огромное падение на 10-15%. И общий результат у нас сейчас такой, что по состоянию на сегодня по физическому производству товаров и услуг мы до сих пор не достигли показателя первого года независимости, то есть 1991-го. Как из-за огромных провалов и того, что в 90-ых было девять лет подряд падение ВВП. В отличии от той же Польши, у которой рост экономики как стартовал в начале 90-ых, так продолжается сейчас и без провалов, как у нас.

Читайте такжеЭкономика Украины ускорила рост в сравнении с Европой – BloombergПока у нас предпосылок для провала нет. Разве что, не дай бог, произойдет какая-то кровавая масштабная эскалация войны со стороны России. И это конечно потянет за собой опять падение экономики.

Что касается торговой войны между Китаем и США, которая якобы может повлиять на экономику, то Украину это сильно не заденет. У нас с этими государствами был небольшой товарооборот, небольшой объем взаимных инвестиций, и поэтому влияние торговой войны для нас является опосредованным.