Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Сразу скажу, что пока все выглядит не слишком оптимистично. Пускай и без фундаментального разочарования. И даже с остатками надежд. Но, тем не менее, рутина стала рутиной. А управление государством - это именно скучнейшая рутина, которая бегает за собственным хвостом. И это точно не череда ярких роликов, хайпов.

Первое : никто из ключевых и зловещих персонажей вчерашней эпохи не наказан. Абсолютно. Нет, какие-то телодвижения, создающие кое-кому из вчерашних мелкие неудобства, разумеется есть. Но реального прессинга все-таки нет. И скидки на отсутствие полномочий в силовых органах не работают. Никак. Потому что и завтра работать будут точно те же самые силовые органы.

Второе : всё опять решается в тени. Назначения, торги, должности, регионы. Тёрки, обещания, обманы, опять обещания. Никаких реальных публичных обсуждений. Публике предложены абстрактные социальные лифты, а также обиженные истерики оторванных от птичьих кормушек вчерашних звёзд ультра-пропаганды. Но базовый стиль принятия решений совсем не поменялся. Впрочем, медовый месяц новых - это всегда отказ слышать окружающих.

Читайте такжеПожар в Токио Стар: почему Зеленский может горько пожалеть о своем высказывании Третье : уже слишком очевидна попытка устроить здесь очередную "монополию власти". Парламент, Кабмин, исполнительная вертикаль по отраслям и регионам. Причины? Банальны. Недоверие. Отсутствие команды (как следствие, ее лучше спешно заполнять своими, пусть они и не профессионалы). Желание быстро укрепиться и окопаться на долгое время. Подобные "монопольные" попытки предпринимались уже не раз. Все они так или иначе приводили в итоге к "большому бегу" авторов).

Четвёртое : эксы, даже самые одиозные и доставучие, никуда не ушли. Они отлично отдохнули, переждали первый шок, подправили нервы у лучших шаманов и опять начинают активно требовать восстановления своих прав на полноценную бюджетную жратву. Темы все те же. Агрессии, правда, ещё больше. Но временные союзы "обиженных и непонятых" постепенно вырисовываются.

Читайте такжеКак режим Порошенко превратился в банду Порошенко Пятое : теневые ПАПы, смотрящие, кураторы - по-прежнему наше все. Кадровые решения - только через них. Включая ключевого распорядителя админ-ресурса, выбившего с этого неформального места Петра Алексеевича.

Шестое : на местах, происходит феерическое перекрашивание и "перебегание" вчерашних столпов вчерашней партии власти в новую партию власти. В горсоветах и облсоветах идут уже открытые драки за право носить ярлык партии Слуга народа и остаться при своих интересах.

Седьмое : опять появилось много новых понтовичков и потенциальных беспредельщиков, которые всерьёз полагают, что поймали бога за бороду.