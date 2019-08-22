Феномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогаза

Андрей Коболев стал играть в защитника народа / УНИАН

​Глава Нафтогаза изменил свое мнение. Теперь он не либерал, который хочет установить всем украинцам высокую рыночную цену на газ, а прогрессивный социалист, который борется за снижение цены на газ для населения.

Феномен Коболева - это сочетание традиционного украинского властного подхалимства и переобувания в воздухе. Новая власть и новый президент Зеленский со своими заявлениями о снижении тарифов для населения поставил Коболева на грань выживания. Или снижай тарифы и будь с нами. Или оставайся со своими принципами и "вали" из

Нафтогаза. Опыт Коболева подсказал ему, что лучше выбрать первый вариант. "Пять минут позора", но пару сот миллионов премий будет точно гарантировано и в новой "зеленой" жизни Коболева.

Глава Нафтогаза Коболев растет и растет. "Таблеточкам" он искренне перечисляет свою зарплату (пару миллионов гривен) и искренне оставляет себе сотни миллионов гривен премий. Теперь Коболева вышел на уровень национального благодетеля и "думает" обо всем обездоленном народе Украины. И требует от всех вокруг себя "подумать" и снизить цену на газ для населения. Такова жизнь. Пять лет копаешь яму. Пять лет ее засыпаешь.

Правда, Коболев поступает почти как герой известного анекдота о разведчике, в котором "легенда изменилась, теперь ты не начальника банка Лондон-сити, а нищий бомж, живущий почти под мостом у Биг-Бена". Пять лет Коболев не уставал повторять, что цена на газ должна быть рыночной. А сейчас "поет" песню защитника интересов народа.

Читайте такжеНафтогаз начал судиться c Украиной из-за новых цен на газ"Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. Рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? - так и видишь при этих словах слезы народ в глазах главы Нафтогаза, - выход есть. Мы пробили бюрократические стены толще Великой Китайской и готовы уже завтра предложить вам новое решение".

Такими простыми, теплыми и человеческими словами Коболев пытается мертвой хваткой вцепиться в рукав Зеленского и еще пять лет просидеть если не в Нафтогазе, то где-то в мягком кресле.

Можно разве что напомнить Зеленскому известное выражение: бойтесь данайцев, дары приносящих. Так что президенту лучше остерегаться неожиданной любви Коболева, который внезапно стал на сторону народа и хочет снизить цену на газ. Опасаться нужно и потому, что Коболев со своим отрицательным рейтингом очень скоро потянет вниз положительный рейтинг Зеленского.