Коболев ответил Гройсману и припугнул срывом подготовки отопительного сезона

Андрей Коболев заявил о возможности срыва подготовки отопительного сезона / УНИАН

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев отреагировал на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о необходимости увольнения руководителей государственных компаний, если они к следующей среде не отзовут из судов иски относительно нежелания перечислять дивиденды в государственный бюджет.

Как подчеркнул Коболев, требование правительства о выплатите Нафтогазом дивидендов в государственный бюджет делает невозможным подготовку Украины к отопительному сезону и подрывает переговорную позицию страны с российским Газпромом.

Читайте такжеКоболев так сильно хочет остаться в Нафтогазе, что Украине придется раскрыть кошелек"Если не будет 20 млрд куб. м (в ПХГ к началу октября, - ред.), то переговорная позиция Украины будет подорвана, новый контракт (о транзите, - ред.) будет невозможен. Будет риск, что мы замерзнем, будет риск техногенной катастрофы...", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Коболев также отметил, что таким образом Нафтогаз фактически поставили перед выбором, передает УНИАН.

"Или мы должны заплатить дополнительные дивиденды в полном объеме и остаться без газа на эту зиму. Или отсрочить выплату дивидендов, закачивать сейчас газ и попробовать привлечь средства на внешнем рынке", - сказал Коболев, добавив, что руководство компании выбрало второй путь.

Напомним, ранее Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газ.