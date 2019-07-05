Гройсман грозит увольнением руководству Нафтогаза и требует отозвать иск к Украине

Глава Нафтогаза Андрей Коболев (на переднем плане) и Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил принять протокольное решение Кабинета министров о внесении предложения об увольнении руководителей госпредприятий, которые судятся с правительством и не выполняют принятые им решения.

Таким образом он отреагировал на решение Окружного административного суда Киева, которым было приостановлено решение КМУ о направлении НАК Нафтогаз Украины на дивиденды 12,25 млрд грн.

"Недавно один из судей Украины принял решение по искам нескольких госкомпаний, например Нафтогаза, остановить перечисление дивидендов почти 15 млрд грн в бюджет страны компанией Нафтогаз Украины, - подчеркнул премьер в ходе заседания Кабмина.

Читайте такжеКоболев так сильно хочет остаться в Нафтогазе, что Украине придется раскрыть кошелекПри этом он обвинил Нафтогаз в паразитировании на государстве.

"Государственная компания против государства - это нонсенс. Это уже не первый суд, которым Нафтогаз пытается поставить ультиматум государству… Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я не буду это терпеть. Считаю, нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и менеджменту компании. Поставить вопрос, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства. Если они этого не сделают, я предлагаю поручить министерствам в координации с которыми находятся Нафтогаз, Турбоатом, еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - сказал он.

Гройсман напомнил, что, когда правительство продлевало контракт с Коболевым, то перед ним тогда поставили два условия: чтобы он нес персональную ответственность за продление контракта, и чтобы он нес персональную ответственность за заполнение газовых хранилищ.

Ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщал о том, что компания уплатила в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год.

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Отметим, что правительственное постановление, которое устанавливает для Нафтогаза 90%-ный норматив уплаты дивидендов, приостановлено судебным решением.

Напомним, ранее Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газ.