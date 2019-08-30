Самое слабое звено: почему Зеленскому лучше избавится от Богдана

Зеленский и Богдан на пляже в Одессе/ Фейсбук В.Зеленского

На сто дней власти президента Зеленского пальму первенства главного бельма в президентском стане уверенно держит Андрей Богдан.

Чем дальше в лес - тем больше он привлекает к себе негатива. И тем меньше остается лояльных к нему людей. Последние выходки заставляют представителей самых разных групп говорить о том, что глава ОП, мягко говоря, перегибает палку в публичном поведении.

Празднование дня независимости в Сен-Тропе на третий день свадебных гуляний некого юриста Довбенко - это очередной крупный штрих к портрету Богдана, его образу жизни и отношении к занимаемой должности.

Рассмотрим всю картину с главой президентского офиса целиком.

Читайте такжеКогда Зеленский уволит Богдана?Увидевшее свет интервью Игоря Коломойского с Юрием Бутусовым, посвященное ста дням президента Зеленского, свидетельствует так - Богдан пребывает в эйфории, ему кажется, что море по колено.

Коломойский фактически публично жалуется - глава офиса президента не слышит, когда бизнесмен его предупреждает о том, что власть может очень быстро развеяться. Это серьезный звонок сам по себе, который свидетельствует только об одном - Андрей Богдан уже движется в своем собственном фарватере.

Более того, по ходу своего движения он очень быстро обрастает собственной орбитой. Это только уже на поверхности находятся такие персонажи, как Довбенко и Вавриш. Кто там покажется еще в ближайшее время в окружении нового олигарха?

После всего, что Богдан продемонстрировал, уже очевидно, что он стремится стать равным среди олигархов. Да, пока всё еще он декларирует принцип - делаю, что хочу, главное - не ворую.

Но, Андрей Богдан - человек, которому не чужда юриспруденция, а значит понятие "воровства" у него может носить крайне узкий характер. В отличие от широких народных толкований.

Вот, например, возьмем того же самого юриста Довбенко. Про него сейчас много распространяется информации, как про человека, который "решал и продолжает решать вопросы" по Министерству юстиции - внесение нужной информации в госреестры и удаление ненужной заказчикам, проведение нужных действий исполнительной службой и отказы проводить ненужные. Спектр услуг, короче говоря, понятный.

Предположим, что оценивая подобную деятельность, мы будем применять следующую квалификацию: присвоение власти, организация преступной группы, дача взяток, шантаж и вымогательство.

Читайте такжеОтставка Богдана пока похожа на анекдотДопустим, что это правда и господин Довбенко действительно, как про него пишут, всем этим занимается. Это же ведь не воровство, верно, господин Богдан? Главное ведь - не воровать?

Или, например, господин Вавриш, киевский застройщик, ранее бывший чиновником, проект которого уже успел немного полоббировать господин Богдан. С пояснением, что на строительный подряд Вавришу не придется тратить бюджетные средства. И без пояснения, как именно их предлагается не тратить. "Ми винайшли концепцію, що ми ні копійки не будемо витрачати з державного бюджету", - сказал Богдан.

Возможно, такая хорошая концепция придумана с участием господина Довбенко? Тогда вопрос - действительно ли хорошо всё то, что не использует деньги бюджета?

Деньги ведь тратить придется. Если они будут не бюджетные, значит они будут частными. Без объяснения можно предположить, что очевидно имеется в виду некая классическая схема наполнения подобных внебюджетных фондов, куда владельцы частных денег должны отдать свои деньги за услуги решения вопросов. Почему нет - это тоже ведь не воровство. И совсем не имеет отношения к бюджету. А это ведь главное.

Возможно, схема с Вавришем иная, более хитрая, но всё это не отменяет роли в подобных историях Андрея Богдана, для нужд которого, судя по всему, уже может быть сформирован общий котел, формальными держателями которого будут представители его ближайшего окружения, засвеченные на свадебных торжествах в Сен-Тропе.

Всеми этими историями господин Богдан, мягко говоря, отбрасывает серьезную тень на президента Зеленского, который очевидно старается произвести на общество максимально хорошее впечатление.

В отличие от главы своей администрации, который явно не старается производить хорошее впечатление. Более того, он очевидно равнодушен к впечатлению, который производит. При этом на всё имея универсальные объяснения и ярлыки. Если предыдущая власть клеймила неугодных критиков "агентами кремля", то Богдан вводит в оборот клеймо "парахаботиков" в отношении всех тех, кто его критикует. Это просто глупо.

Читайте такжеПолитические джунгли: почему Зеленский не уволит БогданаДружба Богдана с юристом Довбенко и строителем Вавришем с концепциями без использования бюджетных денег вызывает подозрение в конфликте интересов. Это еще один юридический термин, значение которого господину Богдану должно быть прекрасно известно. Хотя, конечно, к воровству никакого прямого отношения конфликты интересов не имеют.

Но у европейских чиновников, которым задумал быть господин Богдан, реформируя Администрацию президента в Офис, понятие конфликта интересов носит самое серьезное значение. В Европе лицо, уполномоченное на представительство функций державы, не только не должно воровать, но имеет еще значительную массу ограничений.

Сегодня Андрей Богдан уже неоднократно дал повод подозревать себя в наличии конфликта интересов. Многие люди считали, что глава ОП будет лоббировать интересы Игоря Коломойского. Но после всех событий очевидно, что ситуация может оказаться значительно более печальной. Учитывая интервью бизнесмена с публичными приветами, становится ясно, что Игорь Коломойский никак не контроллирует Андрея Богдана.

Такова картина в целом.

Рассматривать другие вопросы в контексте первых ста дней Владимира Зеленского не имеет смысла. Сегодня президент только принимает полноту ответственности за Украину. Только будет сформирован Кабмин, назначены по его квоте министры и генпрокурор.

Главным вызовом Зеленского станет потенциальное обогащение его подчиненных. Очень велик соблазн использовать абсолютную власть, которая порождена огромным доверием украинского народа к Владимиру Зеленскому.

Андрей Богдан уже за первые сто дней создал массу оснований подозревать себя в том, что возникшему соблазну он противостоять не сможет. Празднования в Сен-Тропе, которые он сравнил со своими немногочисленными поездками на фронт - это вишенка на торт, верхушка айсберга. И сравнения этих гуляний с поездками на фронт только еще больше раздражают. Создается впечатление будто бы для Богдана его полторы поездки на фронт - это такое же туристическое развлечение, как и гуляния на лазурном берегу.

Читайте такжеСто дней Зеленского: восемь причин для разочарованияВозможно, всё это еще не является основанием принимать кадровые решения Владимиру Зеленскому, но уже серьезный повод задуматься - надежной ли опорой для его личной власти в стране является Андрей Богдан? Или же глава его администрации скорее пользуется президентской властью в своих интересах, никак себя особо не сдерживая и не ограничивая?

Такие вопросы находятся сегодня на поверхности.

Если уже Игорь Коломойский публично предлагает Андрею Богдану задуматься о том, что вершина является последней точкой перед спуском, то можно только представить в каком космосе находится сознание "второго лица государства", которым видимо считает себя глава офиса президента.

Символично, что всё это обсуждается всего лишь на сто дней власти Владимира Зеленского.

Андрею Богдану стоит принять тот факт, что его жизнь под микроскопом. Что бы он там не думал о журналистах, новые медиа не оставят ему и шанса незаметно наслаждаться жизнью и выстраивать личный олигархат вокруг себя. Таковы тренды времени - всё тайное становится явным еще быстрее, намного быстрее, чем когда-либо. Как только он или его представители сядут на потоки - это станет известно уже через несколько дней всей стране. Эйфория от абсолютной власти может легко и быстро смениться на тяжелую депрессию от болезненного личного падения.

И последнее на сегодня.

Зеленский очевидно растет как политик национального и международного масштаба. Он безусловно должен быть заинтересован в монолитной команде, ориентированной на быстрые изменения в стране. Если сегодня президент уверен, что без Богдана его власть не так сильна, то завтра он легко сможет увидеть, что его личная власть начинает ослабевать из-за главы его офиса. При таких обстоятельствах Зеленский просто вынужден будет перерасти вопрос неправильного поведения Богдана и сменить его как слабое звено.

Если, конечно, сам Владимир Зеленский действительно ориентирован на изменения в стране.