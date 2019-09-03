Главная причина, по которой Путин сорвал возврат Сенцова

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 сентября 2019, 06:55

Путин обманывает, угрожает, разыгрывает конструктивность, объявляет о своих подлинных намерениях буквально в самый последний момент.

Почти всю прошедшую неделю Украина жила в ожидании освобождения своих граждан их тюрем Российской Федерации. Ожидалось, что на свободу выйдут и кинорежиссер Олег Сенцов – пожалуй, самый известный из украинских политзаключенных, и моряки, задержанные российскими пограничниками во время перехода украинских кораблей через Керченский пролив, и другие знаковые фигуры.

Олег Сенцов
Олег Сенцов / Reuters

Считалось, что обмен заключенными стал возможен после телефонных переговоров президента России Владимира Путина с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, и после поездки Путина во Францию, где прошли переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Тема освобождения украинцев стала главной в общении с Зеленским, ее затрагивал Макрон – и Путин, в общем, не возражал. Поэтому, когда стали появляться сообщения о доставке украинских заключенных в Москву, в Киеве это восприняли предвестием скорого освобождения – до такой степени, что в столичный аэропорт имени Игоря Сикорского отправились родственники освобождаемых и высокопоставленные чиновники.

Читайте такжеПочему не состоялся обмен пленнымиНо никто не прилетел. Во всяком случае, пока. Официально, обмен только отложен. Надежда остается. Но одновременно стала ясна причина уступчивости Владимира Путина.

Главной фигурой для обмена с российской стороны стал бывший командующий ПВО "Донецкой народной республики" Владимир Цемах, вывезенный с оккупированной территории в результате великолепной операции украинских спецслужб. Цемах считается одним из главных свидетелей по делу об уничтожении малайзийского "Боинга" в 2014 году. Можно даже сказать, что для международного правосудия, которое готовится к процессу по "Боингу" он – единственный доступный свидетель. И Путин чуть было его не заполучил. Обмен сорвался после того, как о согласии украинцев отдать Цемаха Москве сообщил основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс.

Израильтяне пережили не один такой обмен, но на Ближнем Востоке почти всегда удается обеспечить конфиденциальность процесса. По тому, что происходит между Украиной и Россией сегодня, можно представить себе, как проходит процесс переговоров между Израилем и ХАМАСом. Потому что Путин ведет себя, как какой-нибудь Исмаил Хания – обманывает, угрожает, разыгрывает конструктивность, объявляет о своих подлинных намерениях буквально в самый последний момент.

Читайте такжеПочему Кремль затягивает обмен пленнымиПутин прекрасно понимал, насколько президенту Зеленскому важно добиться освобождения своих сограждан, как много поставлено на карту, сколько обещаний было дано и во время, и после предвыборной кампании. И он воспользовался ситуацией, чтобы обезопасить себя от того, что его на самом деле беспокоит – от возможных свидетельских показаний Цемаха на процессе по "Боингу". Потому что такие показания для Кремля смерти подобны. Они могут поставить крест на свободном передвижении многих высокопоставленных россиян, да и на репутации самой России.

Путину почти удалось "дожать" Зеленского: если бы не обнародование информации, Цемах, возможно, был бы уже в Москве, а украинские заложники – в Киеве. Зеленский оказался, действительно, в страшной ситуации: он должен сделать все, чтобы освободить своих соотечественников, а путь к этому лежит через выдачу человека, чьи показания являются чуть ли не главным политическим козырем Украины в противостоянии с Кремлем и очень важны для Запада.

Помните, когда примерно по схожим причинам на месяцы, а то и на годы откладывались обмены с ХАМАСом?

Виталий Портников, журналист, для Деталей

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Виталий Портников Владимир Путин Олег Сенцов Украина Владимир Цемах
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:00
Земельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами
06:55
Главная причина, по которой Путин сорвал возврат Сенцова мнение
06:46
Стало известно, о чем говорили советники лидеров нормандского формата в Берлине
06:28
Астролог рассказал, когда ждать "бабье лето" и первые снегопады
06:02
"Ходячие мертвецы не превращаются в людей": эксперт рассказал, что новым главам делать с ГПУ и СБУ Видео
06:01
Снова 3 сентября: смешные мемы и картинки про песню Шуфутинского Фото
05:35
Зеленский уже сотворил чудо: чем удивили планы нового Кабмина мнение
05:31
Нибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцев Видео
05:04
Я календарь переверну: история песни-мема Третье сентября Михаила Шуфутинского Фото Видео
04:36
Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса
04:27
Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака Видео
03:44
Интуитивное питание: основные принципы, как следовать "диете без диет"
03:01
Политолог озвучил "срок годности" для Рады IX созыва
02:23
Ученые рассказали, как добиться идеального группового секса
02:05
Висенте Гомес возглавил Олимпик
02:03
У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших Видео
01:46
Эксперт пояснил, как может обвалиться рост экономики в Украине
01:43
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на сентябрь
01:25
Шахтер подписал бразильского защитника Витао
01:21
Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни
01:12
"Поздравляю с концом мечты" - хавбек Шахтера Тайсон
01:00
Карпаты арендовали полузащитника бельгийского Антверпена
00:27
Эксперты назвали 5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют
00:20
Экс-футболист Шахтера перешел в Рому
02 сентября, понедельник
23:51
Гончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко Видео
23:24
Лукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
22:56
В ДТП погиб известный украинский бард
22:28
Эксперт озвучил три блестящих военных решения Зеленского
22:01
В России ответили Польше на обвинение в лишении немецких репараций
21:59
Сенцов "пропал": журналисты установили местонахождение украинских пленных
21:25
Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу злосчастного отеля Видео
20:52
Озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной Видео
20:50
На Одесчине более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой
20:26
Ураган Дориан накинулся на США: люди молятся от фото и видео очевидцев Фото Видео
20:24
Новый посол Британии Мелинда Симмонс прибыла в Украину: что о ней известно
20:09
Официально: Коноплянка стал игроком Шахтера
19:47
Умер легендарный украинский журналист: что известно Видео
19:29
В школе Львова подросток бросил камень в польского дипломата
19:14
Голый и босой: в Киеве на Крещатике заметили доставщика еды в стрингах, пикантное видео Видео
19:10
"Плохо спермоточил, не по-царски": развод Поклонской опрокинул соцсети
18:53
Президент уволил Муженко в запас
18:52
Хищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами Видео
18:48
Новый глава Минкульта рассказал, как ведомство защитит информпространство Украины
18:39
Танці з зірками 2019: Ризатдинова топлес показала, где у нее травма Видео
18:30
"П*зда, чувствую себя богом": в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть Видео
18:26
Как врачи вынимают лампочку изо рта и почему она не вытаскивается сама
18:23
В Борисполе "черт"-секретарь горсовета Годунок избил активиста: видео Видео
18:06
Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет
18:02
Жена Рыжего из Иванушек подала на развод
17:45
В Испании певицу убило ракетой в живот на сцене Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять