Сенцова не нашли ни одном из московских СИЗО

29 августа стало известно, что Олега Сенцова якобы этапировали в Москву / facebook.com/denisovaombudsman

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно засудили в России, нет ни в московском СИЗО Бутырка, ни в Лефортово. Об этом сообщает Общественная наблюдательная комиссия Москвы.

По словам наблюдателей, в ходе осмотра московского СИЗО Бутырка, там не обнаружили Сенцова. Также присутствие украинца не подтвердили и в СИЗО Лефортово.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО Лефортово администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", – говорится в заявлении.

Напомним, 29 августа стало известно, что Олега Сенцова якобы этапировали в Москву. Предполагалось, что он находится в СИЗО Лефортово. 30 августа росСМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сенцов находится в Бутырском изоляторе. Его поместили в спецблок СИЗО-2

В ночь на 30 сентября об успешно реализованной операции по обмену пленными сообщил новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В пятницу в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Когда обмен завершится, в ОП обещают об этом сообщить на официальных каналах.