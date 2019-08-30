Сенцов до сих пор остается в "Бутырке" - росСМИ

Олега Сенцова 29 августа этапировали в Москву / Фото: Reuters

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в Бутырском изоляторе. Его поместили в спецблок СИЗО-2 в четверг, 29 августа.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - сообщает российский Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Вчера стало известно, что Олега Сенцова этапировали в Москву. Предполагалось, что он находится в СИЗО Лефортово.

"Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других", - прокомментировал путаницу собеседник российского издания.

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30 августа в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Когда обмен завершится, в ОП обещают об этом сообщить на официальных каналах.