Зачем Зеленский пошел войной на Медведчука и его медиа-империю

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Несомненно, что сколь бы популярным и сильным не казался игрок, у всех есть свои слабости. У Владимира Александровича Зеленского слабость простая и функциональная. Отсутствие собственных телеканалов. Мейджоров. И он сам, и его сверхактивное окружение прекрасно понимают, что без каналов совсем скоро ему будет несладко. Потому что в наше время в нашей стране, где реальную работу/смыслы неизменно подменяют пропагандой и рассказом "о немыслимых успехах, которые есть, но которые пока не видно", воздействие на общественное мнение требует разных форматов. И далеко не только ютубовских роликов.

Кроме того, надо скромно так признать, что отсутствие своего ТВ-канала делает Владимира Александровича несколько зависимым от хитрости Коломойского. От доброты Игоря Валерьевича. Зависимым той сам зависимостью, которая явно унижает его быстро выросшее Я и очень уж не нравится президенту.

С другой стороны, у небезызвестного игрока в мизер Виктора Владимировича Медведчука тоже есть свои слабости. Одна из которых называется "желанием во что бы то ни стало остаться в большой игре за счет монопольной близости к ключевым решалам из РФ". Прежде всего, к В.В. Путину. Активы же Виктора Владимировича (собственно, реальное теневое влияние) постепенно уменьшается. Он крайне непопулярен среди нынешней президентской команды. А его навязчивая попытка быть вездесущим VIP-ртом в переговорном процессе, в крайне сложно украино-российском переговорном процессе очень сильно всех напрягает. Т.е., если говорить грубо и упрощенно, он всегда делает гораздо меньше, чем просит за это вкусных пряников. Такой "талант" и такая навязчивость не может не раздражать.

Читайте такжеЗеленский у былинного камня, или Три варианта, что делать с ДонбассомИ вот в голове у окруженцев президента возникает простой вопрос: а зачем Виктору Владимировичу сразу три больших информационных канала в подчинении? Чтобы что? Тем более, что он идеально доказал очевидную истину виртуального мира. Без креатива даже самый технологичный инструмент мёртв и потому три его канала не решили ни единой политической (выборной) задачи.

Таким образом, мы и получаем нынешнюю забавную конфигурацию.

Зеленскому остро нужно своё большое телевидение. Но где он может взять готовый, раскрученный канал с хорошим распространением сигнала и технической упаковкой? Купить у Коломойского? Ага. Проще напрямую с Богом договориться о PR-поддержке. Купить у Фирташа? И близко нет. У Пинчука, который реально продаёт? Дорого. А денег пока нет. Брать в долг? А зачем? Есть блестящее и традиционное решение. Отжать любой из каналов ТВ-империи Медведчука. Во-первых, это благостно воспринимается общественным мнением. Во-вторых, сделать это можно почти бесплатно. Поэтому все три медведчуковских канала - 112-й, NewsOne и ZIK - подверглись тем или иным атакам.

Отсюда вывод. Ничего пока не меняется под счастливой украинской луной. Каждый хочет управлять миром посредством пропаганды и телеканалов. И каждый хочет получить их максимально задешево, имея доступ к админресурсу.