"Это абсурд": Медведчук разозлился на Зеленского за его слова о своей партии

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук / коллаж Газета.ру



Виктор Медведчук, руководитель партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина, назвал абсурдными заявлении президента Владимира Зеленского о непрозрачности источников финансирования этой политсилы.

"Это абсурдное заявление господина Зеленского. Оно еще раз продемонстрировало, что мы является реальной оппозицией для власти, для господина Зеленского и для его команды. Я считаю эти обвинения или критику абсурдными, потому что наша партия является прозрачной в своем финансировании. Мы финансируем свою партию из легальных источников, из денег, которые облагаются налогом", − заявил он в комментарии телеканалу 112 Украина (который СМИ связывают с его окружением).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью, посвященному первым своим 100 дням у власти, заявил о том, что знает ответы на вопросы по поводу прозрачности партии Медведчука и скоро обнародует "очень громкую историю по этому поводу".