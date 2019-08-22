У Медведчука рассказали, в каких комитетах Рады хотят верховодить

Виктор Медведчук / УНИАН

Возглавляемая одиозным политиком Виктором Медведчуком партия Оппозиционная платформа - За жизнь (по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду занявшая второе место), претендует на руководство в нескольких комитетах в девятом созыве парламента.

В официальном заявлении политсилы на имя вероятного спикера ВР Дмитрия Разумкова, распространенном ее пресс-службой, говорится следующее.

Политсила претендует на должность руководителей в таких комитетах, как:

- по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

- по вопросам свободы слова;

- по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, ранее эксперт и экс-нардеп Александр Доний рассказал, будет ли подыгрывать Виктору Медведчуку Петр Порошенко. До этого секретарь СНБО Александр Данилюк оценил политическую ориентацию Медведчука.



