"Большой шкандаль": чего ждать от Порошенко и Медведчука в Раде

Чего ждать от Порошенко, Медведчука и Вакарчука в Раде – журналист / Униан

Петр Порошенко и Виктор Медведчук – это давние политические друзья и финансовые партнеры, отметил журналист, телеведущий Дмитрий Гордон.

Однако в новой Раде сотрудничать явно и открыто они не смогут.

"Потому что это будет "большой шкандаль", – пояснил Гордон во время чата на Главреде.

Он также считает, что оппозиция будет разрозненная: Юлия Тимошенко будет сама по себе, так как не захочет ни с кем объединяться. Порошенко будет сам по себе. За життя – сами по себе.

Читайте такжеБудут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против Зеленского"А Голос... Я вообще не знаю, что это за партия. Сначала я хочу посмотреть на них. Мы не знаем там никого, кроме Вакарчука, который является блестящим, потрясающим и выдающимся певцом, композитором и поэтом. Но я считаю, что он очень слабый политик. Посмотрим на действия. Не хочу давать оценки тому, чего я не знаю", – резюмировал Гордон.

Ранее эксперт рассказал, подыгрывает ли Порошенко Медведчуку. Александр Доний дал совет Батькивщине, Европейской солидарности и Голосу.

Напомним, 14 августа сопредседатель партии Оппозиционная платформа – за жизнь Вадим Рабинович заявил, что кандидатуру Виктора Медведчука не планируют выдвигать в руководство парламента.