Амбиции уже не те: кум Путина не претендует на должность в президиуме Рады

Медведчук сосредоточится на партийной работе/ Пресс-служба Ураинского выбора

Кандидатуру Виктора Медведчука не планируют выдвигать в руководство парламента. Об этом заявил 14 августа сопредседатель партии Оппозиционная платформа – за жизнь Вадим Рабинович перед началом заседания подготовительной депутатской группы по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва.

По его словам, Медведчук уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером.

"Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру. И наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе", - заявил Рабинович.

Также он рассказал, на какие комитеты будет претендовать ОПЗЖ: "Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по свободе слова". Политик добавил, что ОПЗЖ предлагает вернуть комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, который будет заниматься вопросами Донбасса.

Как известно, по результатам досрочных парламентских выборов, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила вторую по величине фракцию в Верховной Раде 9-го созыва. Она состоит из 43-х депутатав, из них 37 - по списку и шесть мажоритарщиков.

Напомним, Шевченковский райсуд столицы Украины назначил проведение лингвистической экспертизы заявлений, сделанных одиозным политиком и главой политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком – на предмет поиска в них признаков сепаратизма.