Эксперт рассказал, подыгрывает ли Порошенко Медведчуку

Александр Доний не хотел бы видеть в президиуме Рады Виктора Медведчука / Главред

Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний считает, что пророссийски настроенные депутаты Верховной Рады 9-го созыва не будут иметь особого веса в новоизбранном парламенте. Об этом он сказал во время чата на Главреде.

По его словам речь идет о 44-х депутатах от Оппозиционной платформы – За жизнь и шести – от Оппоблока.

"Однако, и в таком количестве они не смогут влиять на парламент, потому что конституционное большинство голосов в Раде набирается даже без этих депутатов", - сказал аналитик.

По его словам, поскольку второе место на выборах получила Оппозиционная платформа – За жизнь, с формальной точки зрения они имеют право на выдвижение своего кандидата на должность в президиум парламента. Однако, есть путь, который позволит избежать такой ситуации.

"Этого можно избежать, если будет создана оппозиционная коалиция в Верховной Раде. То есть, если три фракции, которые не считают себя пророссийскими, смогут преодолеть манию величия, внутренние разногласия, сесть за стол переговоров и создать оппозиционную коалицию. Речь идет о Батькивщине, Европейской солидарности и Голосе. Даже если такая оппозиционная коалиция будет временной для распределения комитетов и мест в президиуме, она будет иметь больше голосов, чем ОПЗЖ. И тогда она будет иметь право на выдвижение и утверждение собственного представителя в президиуме Верховной Рады. Ведь, таким образом, оппозиционная коалиция обойдет Оппозиционная платформу – За жизнь по количеству депутатов, а, соответственно, и по праву выдвижения своего кандидата", - заявил Доний.

Читайте также"Усиление позиций": эксперт пояснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе ДонбассаОн напомнил, что ранее уже публично озвучил эту идею, однако ни один из политиков этих трех фракций ее не услышал и не проговорил: "А это значит, что пока что их эгоистические интересы больше, чем интерес не допустить представителя Медведчука на должность вице-спикера Рады".

"Если мы в итоге все-таки получим в должности вице-спикера представителя Оппозиционной платформы – За жизнь, это будет означать только одно: Порошенко продолжает подыгрывать Медведчуку", – резюмировал аналитик.

Напомним, 14 августа сопредседатель партии Оппозиционная платформа – за жизнь Вадим Рабинович заявил, что кандидатуру Виктора Медведчука не планируют выдвигать в руководство парламента.