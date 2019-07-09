Скандал вокруг телемоста с Россией: у Нацсовета националисты зажгли файеры

Под Нацсоветом проходит акция протеста / УНИАН

Активисты Национального корпуса устроили акцию у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Около сотни представителей Нацкорпуса пикетируют Нацсовет, который рассматривает вопрос относительно телеканала NewsOne, который ранее анонсировал телемост с Россией.

При этом активисты подожгли файеры у здания Нацсовета. Вокруг много правоохранителей, также сотрудники полиции находятся внутри здания Нацсовета, пишет УНИАН.

Напомним, накануне акция протеста прошла у офиса канала NewsOne.

Напомним, в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Читайте такжеКто придумал телемост между Украиной и Россией и как он ударит по ЗеленскомуРанее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

Накануне одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.