Скандал вокруг телемоста с Россией: у Нацсовета националисты зажгли файеры

Нацсовет рассматривает вопрос по поводу телеканала NewsOne.
Активисты Национального корпуса устроили акцию у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Около сотни представителей Нацкорпуса пикетируют Нацсовет, который рассматривает вопрос относительно телеканала NewsOne, который ранее анонсировал телемост с Россией.
При этом активисты подожгли файеры у здания Нацсовета. Вокруг много правоохранителей, также сотрудники полиции находятся внутри здания Нацсовета, пишет УНИАН.
Напомним, накануне акция протеста прошла у офиса канала NewsOne.
Напомним, в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.
Читайте такжеКто придумал телемост между Украиной и Россией и как он ударит по ЗеленскомуРанее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.
Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.
Накануне одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.