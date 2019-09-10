Как провести амнистию в Украине и не дать козыри в руки Кремля

Олеся Яхно-Белковская

Политолог, кандидат политических наук

10 сентября 2019, 09:39

Западу решение, принятое Украиной по амнистии непринципиально, пока дело не касается международных судов.

Владимир Зеленский
Подход власти по амнистии должны понимать и внутри страны, и за ее пределами./ Фото пресс-службы ОП

Как мы знаем, все предыдущие годы, когда закон об амнистии рассматривался в Раде, позиция государства заключалась в том, что под нее попадают люди, которые не замешаны в убийствах. То есть не боевики, а люди, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены были так или иначе сотрудничать. То есть амнистия амнистии рознь.

Но в целом инициативы, которые касаются Донбасса, Крыма, любых других аспектов, связанных с агрессией России, не могут звучать выборочно, так как они являются отображением подхода в целом. Потому что та же проблема амнистии или проблема военнопленных, политзаключенных – каждая вписана в общую логику. У России она своя – у Украины – должна быть своя общая логика. И если она будет озвучена, то тогда станет понятно, теряет ли что-то от этого Украина.

Потому по одной инициативе говорить что-то сложно. Тем более, что это была общая фраза Арахамии.

Какой будет амнистия – будет зависеть от власти. Вредной или полезной – зависит от комплексного плана. В чем-то Украина может идти на уступки. Но если уступим в главном – не будем называть Россию субъектом войны, - то так можно проиграть, хотя и будет казаться, что нам делают мелкие шаги навстречу.

Читайте такжеЗеленскому пора озвучивать Украине и всему миру четкие месседжиКонечно, необязательно оглашать все детали, тем более, в условиях войны, но повторюсь – важно видеть пошаговость и понимать общий подход, потому что этого не хватает уже несколько месяцев: позицию властей должны понимать и внутри страны, и за ее пределами.

Если решение по амнистии будет инициировано властью, то, наверняка, оно будет поддержано.

Но есть несколько плоскостей того, как Украина и Запад реагируют на российскую агрессию. Одна из них – то, как мы решаем конфликт внутри страны, например, принимаем ли изменения в Конституцию или нет. Амнистия – это больше внутренний и конфликтный вопрос: готовы ли мы людей, которые убивали, выпускать?

Западу решение этого вопроса непринципиально.

Читайте такжеПочему Запад решил отказаться от антироссийских санкцийНо есть и международно-правовой аспект, который касается не только Украины – это международные суды против РФ, на которых Украина все эти годы настаивала. И если Киев сначала годами требовал усиления санкций и добивался решений в судах, а дальше сам идет на попятную – снимаем санкции по Крыму, Донбассу, отпускаем ключевого свидетеля по Боингу – тогда это выглядит как помощь России по уходу от санкций и возможность для Кремля спекулировать мантрой о гражданской войне. И все это тогда касается общей линии, которая была выработана за эти годы и той поддержки, которой просила Украина, так как не хотела оставаться один на один с Россией.

Конечно, нас будут странно воспринимать. Такой шаг понравится тем, кто ранее просил снятия санкций, чтобы начать зарабатывать на дружбе с РФ. Но в итоге все равно пострадает исключительно Украина.

Олеся Яхно-Белковская, политолог, кандидат политических наук, специально для Главреда

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