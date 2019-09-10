Между двух огней, или Как США и Китай поставили Зеленского на растяжку

Украина оказалась между двух огней из-за Мотор-Сичи

В последние дни произошли ряд событий, которые в очередной раз ставят под вопрос способность Украины выполнять свои государственные обязательства. И это не только скандал вокруг освобождения боевика Владимира Цемеха, но и, возможно, не менее важный скандал вокруг завода "Мотор Січ", который выкупили китайские компании.

Суть этой скандала заключается в следующем. В 90-е годы Вячеслав Богуслаев приватизировал "Мотор Січ", которая производит двигатели для авиации. В последующие 20 лет предприятие очень даже неплохо существовало за счет рынка России, которая закупала большие партии продукции украинского производителя.

После начала войны у "Мотор Січі" возникли большие проблемы, поскольку поставлять продукцию агрессору было не комильфо. Выход нашли с помощью Беларуси, и других стран, которые начали использовать как прокладки. Но СБУ на это не стало смотреть сквозь пальцы. Поэтому Богуслаев вынужден был искать инвесторов и продать акции предприятия китайским компаниям.

В 2016-17 году по частям группе китайцев было продано около 75% акций "Мотор Сичи". Учитывая, что по оценке экспертов на тот момент общая стоимость компании составляла около 1 млрд долларов, то получается, что Богуслаев заработал очень неплохие деньги. Об этом узнал Петр Алексеевич и на "Мотор Сич" нагрянула СБУ, которая возбудила несколько уголовных дел. Однако, факт остается фактом – предприятие де-факто и де-юре стало китайским.

Читайте такжеСША окончательно "забили" на построение демократии в УкраинеНарушений по всей видимости нет, сделки коммерчески чистые иначе не понятно чем два года занималось СБУ.После того как начался шум, китайцы решили пойти на встречу Украине и подписали ряд инвестиционных обязательств, которые включали передачу 25% акций государству Украина плюс выплату 100 млн долларов в бюджет в качестве гранта плюс взять на себя ряд социальных обязательств, включая выплаты зарплат и модернизацию производства.

Что касается технологий, то наивно предполагать, что у Китая, и России нет доступа к наработкам 70-х годов прошлого века вообще. Будем откровенны, весь ВПК и машиностроение Украины на протяжении 28 лет паразитируют на наработках СССР. Новые технологии Украина практически не рожает, а в условиях ужасающей деградации системы образования с каждым годом это делать все сложнее и сложнее. Плюс, учитывая сильную коррупционную составляющую, эти наработки легко скупают конкуренты за рубежом. Поэтому аргумент о том, что Украине важно удержать технологии этих двигателей любой ценой, несостоятелен. Не стоит вопрос – будет или не будет производить Китай эти двигатели. Будет. Стоит вопрос – когда и в каком объеме он наладит производство, чтобы украинский завод перестал быть нужным. Поэтому Украина имеет несколько лет, чтобы реализовать тот потенциал, что остался на "Мотор Сичи" таким образом, чтобы 25 тыс. сотрудников получали зарплаты, а государство не лишилось одного из ключевых смежников для таких умирающих гигантов как "Антонов" и других предприятий, что составляют "славу украинского машиностроения" (почти мертвого".

Читайте такжеПочему США не помогут Украине решить вопрос по ДонбассуТаким образом, в условиях, когда "Мотор Сич" потеряла ключевой рынок – Россию, китайское предложение выглядит последней надеждой на выживание. Ведь китайцы обещают, что предприятие каждый год будет зарабатывать около 12 млрд грн, сохранится 25 тыс коллектив, что будет иметь важнейшее значения для Запорожья, которое, не будем забывать, находится в непосредственной близости от зоны боевых действий на Донбассе. По сути, если Украина потеряет "Мотор Сич" как градообразующее предприятие, то адепты Медведчука в Запорожье получат мощные аргументы, что были правы, когда говорили о том, что машиностроение без России будет разрушено.Поэтому вся рациональная аргументация указывает на то, что Украине в случае с "Мотор Сичью" нужно поддержать китайский контракт и разблокировать работу предприятия. АМКУ должен одобрить эту сделку.

Однако после визита в Киев помощника по безопасности президента США Джона Болтона проблема с "Мотор Сичью" резко обострилась, поскольку Болтон заявил, что Украина не должна продавать китайцам компанию. Нужно понимать контекст этого заявления. Между Китаем и США сейчас бушует торговая война, которая нанесла огромный ущерб экономике обоих стран. Трамп ввел пошлины на сотни миллиардов в отношении китайского импорта. В Вашингтоне видят КНР в качестве главного конкурента на мировом уровне, потому стремятся всячески ограничить доступ Китая к критическим технологиям, которые способны усилить его армию.

И Зеленский сразу оказался перед сложнейшей дилеммой. С одной стороны, Китай ничего не нарушал. Не находится под санкциями. "Мотор Сич" и Украина вполне могут легально с ним работать. Экономические выгоды очевидны. При этом речь идет о частном предприятии, хотя и относящегося к стратегическим важным. Кроме того, стоит отметить, что Китай на уровне государство проявил очень большое внимание к этой ситуации.

Читайте такжеБудут ли США участвовать в переговорах по Донбассу, и как это поможет УкраинеНа моей памяти впервые в новейшей истории Украины посол Китая столь резкое заявление. "На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной... США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая. США многие годы не обеспечивали большие инвестиции в оборонную сферу Украины. Я хочу сказать, что Китай и Украины — дружественные страны и стратегические партнеры", - заявил посол КНР Ду Вэй. Таким образом, Китай жестко обозначил свою позицию. Только китайцы умеют сказав "что не вмешиваются" показать на сколько они внимательно следят за ситуацией. Да и с помощью Украине Китай не пасет задних, только в этом году Китай предоставил около 160 млн грантовой помощи, но этот момент как-то прошел мимо основных СМИ, о чем докладывал ранее первый вице-премьер Степан Кубив.

С другой стороны, над Украиной довлеет зависимость от поддержки США в конфликте с Россией. И это очень мощный фактор. Украина не может игнорировать требования американцев. Тем более, в условиях, когда четко обозначилось потепление в отношениях России с ключевыми странами Европы. Прежде всего, Франции. Кроме того, Украина получает ежегодно военной помощи на 250 млн долларов от США.

Потому из ситуации нет простого выхода, но это не означает, что мы не должны смотреть на нее рационально и прагматично.

Владимир Зеленский с первых шагов демонстрировал прагматичный подход во внутренней и внешней политике, чем напоминает Трампа. Прагматизм говорит нам, что наши действия должны быть направлены на обеспечение внутренней устойчивости. Вектор действий должен быть направлен на то, что зависит от нас. Развитие отечественной экономики дает рабочие места и налоги, а, значит, ресурсы, которыми государство может распоряжаться для проведения своей политики.

Что дает нам отказ от сотрудничества с Китаем? Способны ли США дать какой-то компенсационный пакет? Нет. У США нет инвестора, который был бы готов заплатить такие деньги за предприятие, тем более, с учетом смены владельцев речь нужно вести уже давно не с Богуслаевым. Да и речь очевидно не о 100 млн долларов приятного бонуса… а оценочно о 3.5 миллиардах с учетом затрат на строительство завода в Чунцине. А для Китая скорее выгодно, чтобы все было угроблено руками самих же украинцев, чем отдать это в чьи-то другие руки, тем более США. Отказ Украины от выполнения своих обязательств по уже заключенному контракту с Китаем без каких-то ощутимых выгодоприобретений со стороны США будет очевидно глупым поступком.

В 90-е годы Украина уже отказалась по требованию США от Бушерского контракта, который предусматривал поставку четырех турбин на атомную электростанцию в Иран. Каждая турбина принесла бы Украине 260 млн долларов. Никакой компенсации Украина не получила. После этого были сорваны контракты в Индию и Китай. Президент Леонид Кучма, который надеялся, что американцы отцепятся от него в контексте политического кризиса из-за кассетного скандала, после уступки по Бушеру, ошибся. Уход Украины из Ирана не остановил Оранжевую революцию и свержение Кучмы.

Читайте такжеВоенный кошмар: могут ли США сражаться с Россией и Китаем одновременноНе менее важно, что Украина уже кинула Китай на 3 млрд долларов по зерновым контрактам, и на 3.6 млрд долларов не взятого, но оформленного (который Китай держал в резерве около трех лет) кредита по "Нефтегазу" заключенными во времена Виктора Януковича. Учитывая, что Китай де-факто является второй мировой державой, а его экономика через лет 10 станет первой, то Украина поступает крайне необдуманно с точки зрения своих долгосрочных перспектив.

При президенте Порошенко Китай вообще выпал из фокуса стратегических интересов Киева, что привело к тому, что Украина оказалась за бортом серьезных стратегических инициатив Пекина. Речь идет о проекте "Шелкового пути", который Китай интенсивно развивает. С учетом того, что Украина надеется привлечь китайский капитал на большие инфраструктурные проекты, кидок по "Мотор Сичи" вряд ли поспособствует тому, что Украина выйдет из красной зоны в которой находится для китайского бизнеса. При таком подходе точно не выйдет.

Поэтому нужно играть более гибко. Очевидно, что Зеленскому и новому правительству нужно играть на интересах сторон. Американцам нужно говорить, что мы не можем отказаться от контракта, поскольку это и противоречит нашим экономическим интересам, и США не нанесет огромный ущерб. Китай все равно уже имеет доступ к этим технологиям, поэтому Украине нет смысла идти на новый Бушер без четкой компенсации. Причем эта компенсация должна преследовать цели развития такого сложного экономического кластера, как авиастроение. И не нужно стесняться этого говорить, потому что с Бушером американцы нас кинули точно также, как с Будапештским меморандумом. Стоит также сказать, что угрозы Трампа закрыть 250 млн помощи на ВСУ тоже не соразмерны потери сделки с Китаем. США оказывают помощь таким образом, чтобы она уходила назад в Америку через оплату своих инструкторов или техники. То есть, по сути США через бюджет поддерживает свою промышленность. И это правильно и рационально. Украина от этого тоже не проигрывает. Но в случае с "Мотор Сичью", выгода Украина в том, что она получает миллиарды долларов, которые позволяют обеспечить занятостью наших граждан. Ровно то, что старается сделать Трамп для экономики США. Это понятный аргумент для американцев. Они сейчас занимаются ровно тем же – пытаются сохранить и расширить рабочие места в своей стране.

Но США нужно дать пряник. Например, можно сказать, что Украина создаст особые преференции для вхождения американских компаний на рынок газодобычи. Это тоже будет выгодно и нам, и США. Нужно стимулировать взаимную выгоду, а не односторонние отказы. И об этом нужно сказать официально. Базовым постулатом внешней политики Украины должен стать слоган "Money first" ("сперва деньги"). Все наши партнеры должны знать, что Украина готова выгрызать каждый цент на мировых рынок. Тогда к нам будет уважительное отношение и интересы будет отстаивать проще.

Читайте такжеКак Китай и Россия могут выиграть войну против СШАСамое худшее, что Украина может сделать в нынешней ситуации – попытаться подождать, когда все рассосется. Не рассосется. От "голодной смерти" (без рынка сбыта) Мотор Сич выиграют все, кроме Украины. США хотят остановить контракт с Китаем и их задача продвигать свои технологии, а не содержать и развивать наши, Япония хочет того же, Россия хочет получить завод себе или последовать давней русской традиции "так не достанься же ты никому". Китай тоже выиграет от провала Украины – серьезным конкурентом меньше.

Мир стал слишком динамичным, чтобы быть успешными украинцы должны постоянно считать свои интересы и не бояться за них сражаться. Прагматизм в нашей ситуации не является прихотью, а самой жизненной необходимостью.