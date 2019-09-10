Порошенко упорно продолжает гадить, желая Украине все просрать

Михаил Подоляк

политтехнолог

10 сентября 2019, 07:01

Экс-президент в своей аморальности оказался абсолютно предсказуем.

порошенко
Петр Порошенко

Казалось бы, есть очевидные моральные императивы. Добро, зло, сопереживание, людская доброта - короче, все то, что должно закладываться в безбашенном детстве в здоровые юные головы здоровыми родители... Ну нельзя всерьёз чёрное искренне называть белым.

Да-да, за деньги или по каким-то там мелочным политическим причинам можно. Но вот так в серьёзной ситуации, когда на кону чужие жизни или просто в обычной жизни - нельзя. Иногда можно ошибиться в оценках. Но единоразово. А сделать роковую ошибку сутью своей жизни - нет. Давешнее громкое освобождение заложников оказалось фантастическим лакмусом для нашего общества, в котором по-прежнему уютно живет и несколько процентов рафинированных уродов.

Освобождают людей, которые годами сгорали в аду. В котором просто невозможно сохранить разум, эмоции, веру. И вдруг у них появился шанс выскочить на волю.

Читайте такжеСекта порохоботов превратилась в угрозу безопасности УкраиныКазалось бы, все понятно. Но в это время некая группа ноющих существ, уютно так рассеявших в любимых киевских кафешках, заказав себе авторские чизкейки, мазагран или латте, лениво рассуждает о глобальной политике, о потребностях России, США или Голландии и о глупости с "этим обменом". О том, что пусть бы эти заложники и дальше сидели, потому что "суд в Гааге" и потому что мне, уроду, выгодно быть крутым за их счёт... Это и есть самое настоящее извращение, ярко проявившее гнилейшую суть этих "милейших существ".

А вот поведение гражданина Порошенко абсолютно предсказуемо. Оно потрясающе неадекватное, но предсказуемое. Человек, который умышленно и вогнал эти семьи в адище, пишет лицемерную заметочку в своем омерзительно пафосным стиле о том, что он лично освободил тысячи заложников, включая и этих неблагодарных.

Именно поэтому данного субъекта так презирает подавляющее большинство. Фантастический субъект. До сих пор источает запах аморальности, гниения и упорно продолжает гадить. Везде. И явно желая стране все просрать и провалится на самое дно. Простой вопрос у меня: почему мы оказались так слепы, делая этого омерзительнейшего типа своим президентом? На что мы рассчитывали?

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Петр Порошенко Владимир Зеленский обмен пленными Михаил Подоляк Украина
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