  1. Главная
  3. Мнения

Зеленский заканчивает войну, которую страна-банкрот не может продолжать

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 сентября 2019, 07:20

Украина потеряла 5 лет на строительство жилья замка иллюзий, что все как-то счастливым образом разрешится с помощью магии томоса и украинизации.

Зеленский, бронежилет, Донбасс
Президент Владимир Зеленский на Донбассе / president.gov.ua

Пять лет ты делаешь вид, что воюешь, но по ходу торгуешь с агрессором, закрываешь глаза на его сателлитов вроде Медведчука. Делаешь вид, что проводишь реформы, но по ходу оставляешь все как было. Делаешь вид, что проблема оккупированных решается, но не предлагаешь ни одного реалистичного сценария.

По ходу ты надоедаешь всем - населению, которое перестает смотреть на войну, как на войну; союзникам, которые устают от страны проблемы и отказываются оплачивать ничегонеделание Украины; элите, которую утомляет твоя жадность и желание подмять под себя все.  И вот ты пролетаешь как фанера над Парижем, а твой юный последователь, получает твой чемодан без ручки, включая Минские соглашения, "которым нет альтернативы" и начинает их реализовывать, потому что  ты  тупо просрал 5 лет, а касса в супермаркете уже совсем близко. 

Зеленский  закончит войну, которую страна-банкрот не может продолжать. 

Читайте такжеЗеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять летМы могли продолжать войну пока можем ее оплачивать. Но мы могли ее оплачивать только с помощью Запада. Если у нас нет ресурсов ее оплачивать, а у Запада мотивов нас поддерживать, то война заканчивается в пользу того, кто оплачивает сценарий, который ему выгоден. Вот суть того, что происходит. 

Война - это соревнование социальных систем, опирающихся на экономику. Если ваша социальная система пронизана архаичными элементами, плохо управляется, а экономка не закрывает ваши базовые потребности, то вы проигрываете войну, тому, кто имеет хотя бы один из показателей лучше.

Думаю, теперь многие осознают  то, что я писал весной 2014 года - что возврат Донбасса любой ценой может обернуться стратегическим поражением. Никто из представителей высшей элиты не нашёл в себе смелость сказать вслух - возврат ОРДЛО на условиях автономии будет именно стратегическим поражением. Хотя в частных разговорах это признавали. Так мы пришли в ловушку, которая ещё не захлопнулась, но явственно уже рядом.

Читайте такжеЦена окончания войны на ДонбассеЭто вообще слабость нашей элиты и общества - неспособность признать страшные, но очевидные вещи. Отрицание страшных и неприятных вещей приводит к иллюзиям, которые отделяют от ужаса реальности. Детей от ужаса реальности оберегают родители. Однако умные родители прививают детям понимание ужасов взрослого мира. И ребёнок становится взрослым, когда принимает ответственность за решения, которые могут привести в мир ужасов.

Украина до сих пор не смогла осуществить этот переход. Мы не хотим признать очевидный факт - мы потеряли 5 лет на строительство жилья замка иллюзий, что все как-то счастливым образом разрешится с помощью магии томоса и украинизации, когда нужно были усилия, направленные на способность платить по счетам. Каждая страна, как и каждый человек определяются тем, что могут оплатить по счётам.

Донбасс Петр Порошенко Владимир Зеленский Юрий Романенко Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:20
Зеленский заканчивает войну, которую страна-банкрот не может продолжать
07:17
Болтон рассказал, почему "побил горшки" с Трампом
06:56
Почему Украине нельзя соглашаться на формулу Штайнмайера мнение
06:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Трампа
06:35
Астролог назвал самую "дурную" черту людей, родившихся под знаком Рак
05:59
Михайлово чудо и День Михаила – поздравления и открытки Фото
05:45
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020 – 35 фото Фото Видео
05:28
Вятрович рассказал, когда отменят праздник 8 марта
05:01
Нибиру расчленилась: уже четыре планеты-убийцы мчатся к Земле - ученые
04:39
Ученые рассказали, можно ли скинуть вес с помощью секса
04:11
Свадебные платья для беременных: что модно осенью 2019 – зимой 2020 Фото Видео
03:35
Выпрыгнул с 13 этажа: в Китае украинский школьник не выдержал издевательств учителя
02:49
Затрахался до смерти: в Днепре таксист умер во время секса
02:01
Болезнь Заворотнюк: в сеть попало видео из клиники Видео
01:42
Сенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках ФСБ
01:09
"Ублюдки малолетние!": на Донбассе дети избили пенсионера лопатой, сеть в ярости Видео
00:51
Болгария строит газопровод в Европу в обход Украины
00:28
Рождество Богородицы 2019: какого числа и как отмечаем Видео
00:27
"Без единого выстрела": в МВД рассказали о штурме на мосту Метро Фото Видео
00:17
Шахтер снова проиграл Манчестер Сити. Видео голов Видео
18 сентября, среда
23:22
Микки Рурк пожелал быть похороненным в Украине
22:59
Украинец написал саундтрек к новому сериалу Беверли-Хиллз 90210 Видео
22:31
В США в 43 года умерла известная порнозвезда
22:03
Снайпер ВСУ и дезертир: что известно о захватчике моста Метро в Киеве Видео
21:36
Кучма в Минске пояснил позицию Украины по формуле Штайнмайера Видео
21:03
Фейд – самая красивая мужская стрижка 2019-2020 для любого возраста - 39 фото Фото Видео
20:54
Опрос цента Разумкова показал пик популярности Зеленского
20:53
Сложная формула Штайнмайера: Украина и Россия ведут жесткие переговоры - политолог
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 21 и 22 сериях сериала Видео
20:22
Украина в Минске не подписала формулу Штайнмайера: в России недовольны Видео
20:22
Шахтер - Ман Сити: где смотреть игру и прогнозы на матч Лиги чемпионов
19:53
Михайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилось
19:48
В Украине стартовал процесс расчленения Нафтогаза
19:44
Захват моста Метро в Киеве: террорист сдался силовикам Фото Видео
19:35
Очень пьян: в Николаеве задержали подозреваемого в расстреле на заправке. Фото
19:33
Захват моста Метро: все, что известно о террористе и его требованиях Фото Видео
19:23
Рябошапка уволил своего зама Стрижевскую: чем она известна
19:18
Захват моста Метро в Киеве: приехал Аваков, Кличко и снайперы, "террористу" дали рацию Видео
19:09
Угроза взрыва моста Метро в Киеве: вся информация онлайн Видео
19:05
РФ не смогла: Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки"
18:41
В полиции озвучили первые версии расстрела на заправке в Николаеве
18:29
"Необходим в военных целях": эксперт пояснил значение Крымского моста
18:21
На болезни Заворотнюк наживаются мошенники
18:08
Бес попутал: "слуг народа" пожурили за кнопкодавство в Раде Видео
17:56
"Не отступление": министр обороны рассказал о разведении сил на Донбассе
17:25
Министр Пристайко уже согласился на формулу Штайнмайера Видео
17:25
В Киеве неизвестный мужчина "взял в заложники" мост Метро Видео
17:22
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
17:15
"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - эксперт
17:01
Зеленский переложил на плечи Рады вопрос финансирования партий
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять