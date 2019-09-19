Зеленский заканчивает войну, которую страна-банкрот не может продолжать

Президент Владимир Зеленский на Донбассе / president.gov.ua

Пять лет ты делаешь вид, что воюешь, но по ходу торгуешь с агрессором, закрываешь глаза на его сателлитов вроде Медведчука. Делаешь вид, что проводишь реформы, но по ходу оставляешь все как было. Делаешь вид, что проблема оккупированных решается, но не предлагаешь ни одного реалистичного сценария.

По ходу ты надоедаешь всем - населению, которое перестает смотреть на войну, как на войну; союзникам, которые устают от страны проблемы и отказываются оплачивать ничегонеделание Украины; элите, которую утомляет твоя жадность и желание подмять под себя все. И вот ты пролетаешь как фанера над Парижем, а твой юный последователь, получает твой чемодан без ручки, включая Минские соглашения, "которым нет альтернативы" и начинает их реализовывать, потому что ты тупо просрал 5 лет, а касса в супермаркете уже совсем близко.

Зеленский закончит войну, которую страна-банкрот не может продолжать.

Читайте такжеЗеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять летМы могли продолжать войну пока можем ее оплачивать. Но мы могли ее оплачивать только с помощью Запада. Если у нас нет ресурсов ее оплачивать, а у Запада мотивов нас поддерживать, то война заканчивается в пользу того, кто оплачивает сценарий, который ему выгоден. Вот суть того, что происходит.

Война - это соревнование социальных систем, опирающихся на экономику. Если ваша социальная система пронизана архаичными элементами, плохо управляется, а экономка не закрывает ваши базовые потребности, то вы проигрываете войну, тому, кто имеет хотя бы один из показателей лучше.

Думаю, теперь многие осознают то, что я писал весной 2014 года - что возврат Донбасса любой ценой может обернуться стратегическим поражением. Никто из представителей высшей элиты не нашёл в себе смелость сказать вслух - возврат ОРДЛО на условиях автономии будет именно стратегическим поражением. Хотя в частных разговорах это признавали. Так мы пришли в ловушку, которая ещё не захлопнулась, но явственно уже рядом.

Читайте такжеЦена окончания войны на ДонбассеЭто вообще слабость нашей элиты и общества - неспособность признать страшные, но очевидные вещи. Отрицание страшных и неприятных вещей приводит к иллюзиям, которые отделяют от ужаса реальности. Детей от ужаса реальности оберегают родители. Однако умные родители прививают детям понимание ужасов взрослого мира. И ребёнок становится взрослым, когда принимает ответственность за решения, которые могут привести в мир ужасов.

Украина до сих пор не смогла осуществить этот переход. Мы не хотим признать очевидный факт - мы потеряли 5 лет на строительство жилья замка иллюзий, что все как-то счастливым образом разрешится с помощью магии томоса и украинизации, когда нужно были усилия, направленные на способность платить по счетам. Каждая страна, как и каждый человек определяются тем, что могут оплатить по счётам.