Светит ли Трампу импичмент

Трампу хотят выразить недоверие / GettyImages

Официальный запуск процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа - это забавный шаг, выводящий выборы на новый уровень. По-видимому, демократы решили всё-таки выложить один из своих козырей на стол и сыграть эту историю медийно по максимуму. А заодно происходит и политизация одного из ключевых элементов системы сдержек и противовесов.

На мой взгляд, никакой отставки в результате импичмента не будет. По той причине, что:

1. Функции официального "расследования" преступлений, которые якобы совершил Трамп, переходят к Сенату. А он может, например, просто проголосовать за сворачивание дела и на этом всё закончится.

2. Для объявления импичмента нужно 2/3 голосов Сената, а там большинство - республиканцы. Они вряд ли примут такое самоубийственное для партии решение.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу3. Преступления, в которых обвиняется президент, не до конца понятны и лишены доказательной базы. Причина для импичмента президента сама по себе довольно размыто выписана в Конституции США. Это даёт широкое поле для интерпретаций, а значит для политической борьбы.

Однако это важный процесс, суть которого сводится к тому, кто лучше использует ситуацию в медийно-информационном плане. Демократы будут пытаться обрушить и без того потрёпанные рейтинги Трампа, играя на меседжах про "Трампа, который предал американский народ и его интересы". Это будет во многом похоже на те танцы, которые мы видели вокруг "сговора Трампа с Россией" и расследования Роберта Мюллера.

Республиканцы и сам Трамп будут пытаться выкрутить ситуацию в направлении "охоты на ведьм", "заговора пиндосов-либералов-вашингтонского истеблишмента" и дискредитации самой процедуры, манипулируя терминами, используя отсутствие чётких определений и терминов в свою пользу. Короче, тактика точно такая же, как с Мюллером - довести всё до того, чтобы потом заявить: "Видите? Это всё был фейк и туфта".

Читайте также"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и ТрампДемократы хранили карту импичмента долгое время. Я думал, они ею воспользуются в следующем году, аккурат к выборам. Но так получилось, что история с Зеленским и давлении на Украину показалась им более выгодной, что ли. И это открывает возможности для того же Трампа, который на этом фоне может даже повысить свой рейтинг, позиционируя себя борцом с "глубинным государством" в США.

Для нас это открывает как возможности перезагрузить свои отношения с США, так и огромные риски, поскольку мы будем находиться в центре внимания, и любой шаг будет отныне интерпретироваться сквозь призму борьбы демократов и республиканцев.