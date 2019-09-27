Эффективность встречи Трампа и Зеленского для Украины под вопросом

Украина превратилась не только в инструмент влияния на политику ЕС и РФ, но и на архитектуру власти в США, и такой имидж нам не нужен.
По встрече/брифингу Зеленского и Трампа.
Вынуждено или нет, но вчера Зеленский сыграл на стороне Трампа против Байдена и демократов:
- пришлось подтвердить позицию Трампа о невмешательстве в дело Байдена;
- пришлось поприсутствовать при том, как Трамп в очередной раз информационно и политически актуализировала "коррупцию Байдена";
- пришлось принять факт обнародования слов Президента Украины (конфидециальной / секретной информации) без согласования с Украиной. Кстати здесь интересно и молчание Офиса Президента до обнародования стенограммы. Ведь речь идет о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и/или международной коррупции.
Ключевые тезисы Трампа:
- никакого влияния и шантажа в деле Байдена не было (но,возможно, имела место коррупция Байдена в историях с Украиной и Китаем);
- демократы сами незаконно давят на Зеленского в деле Байдена и этому есть конкретные доказательства (письмо сенаторов);
- ЕС должен намного больше помогать Украине и сейчас деалет для этого мало (продолжение линии - "давайте больше на НАТО, соглашайтесь на наши правила торговли, отказывайтесь от сделки с Ираном");
- надеюсь, что вы договоритесь с Путиным и война закончится.
Ключевые тезисы Зеленского:
- никакого давления со стороны Трампа на было, Зеленский не давил на Генпрокурора;
- Украина благодарна ЕС за помощь, но обижается за Северный Поток-2, который является формой снятия санкций;
- стенограммы не должны публиковаться.
Читайте такжеЧто изменила стенограмма разговора Зеленского и ТрампаЕщё много вопросов должны поставить журналисты по тезисам стенограммы — по визиту Джулиани, по контактам между генеральными прокурорами США и Украины, по ходу расследований дел против Буриcмы...
В целом Зеленский выглядел эмоционально и во многих вещах искренне, но сказывается отсутствие политического опыта.
Время и фон для визита выбрано не лучшее, целесообразность и эффективность этого визита для национальных интересов Украины под большим вопросом.
На глазах "Украина" превратилась не только в инструмент влияния на политику ЕС и РФ, но и на архитектуру власти в США, выбор американского народа. И в этой части Зеленский прав - такой имидж нам не нужен.