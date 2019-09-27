Эффективность встречи Трампа и Зеленского для Украины под вопросом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке / офис президента Украины

По встрече/брифингу Зеленского и Трампа.

Вынуждено или нет, но вчера Зеленский сыграл на стороне Трампа против Байдена и демократов:

- пришлось подтвердить позицию Трампа о невмешательстве в дело Байдена;

- пришлось поприсутствовать при том, как Трамп в очередной раз информационно и политически актуализировала "коррупцию Байдена";

- пришлось принять факт обнародования слов Президента Украины (конфидециальной / секретной информации) без согласования с Украиной. Кстати здесь интересно и молчание Офиса Президента до обнародования стенограммы. Ведь речь идет о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и/или международной коррупции.

Ключевые тезисы Трампа :

никакого влияния и шантажа в деле Байдена не было (но,возможно, имела место коррупция Байдена в историях с Украиной и Китаем);

демократы сами незаконно давят на Зеленского в деле Байдена и этому есть конкретные доказательства (письмо сенаторов);

ЕС должен намного больше помогать Украине и сейчас деалет для этого мало (продолжение линии - "давайте больше на НАТО, соглашайтесь на наши правила торговли, отказывайтесь от сделки с Ираном");

надеюсь, что вы договоритесь с Путиным и война закончится.

Ключевые тезисы Зеленского :

никакого давления со стороны Трампа на было, Зеленский не давил на Генпрокурора;

Украина благодарна ЕС за помощь, но обижается за Северный Поток-2, который является формой снятия санкций;

стенограммы не должны публиковаться.

Читайте такжеЧто изменила стенограмма разговора Зеленского и ТрампаЕщё много вопросов должны поставить журналисты по тезисам стенограммы — по визиту Джулиани, по контактам между генеральными прокурорами США и Украины, по ходу расследований дел против Буриcмы...

В целом Зеленский выглядел эмоционально и во многих вещах искренне, но сказывается отсутствие политического опыта.

Время и фон для визита выбрано не лучшее, целесообразность и эффективность этого визита для национальных интересов Украины под большим вопросом.

На глазах "Украина" превратилась не только в инструмент влияния на политику ЕС и РФ, но и на архитектуру власти в США, выбор американского народа. И в этой части Зеленский прав - такой имидж нам не нужен.