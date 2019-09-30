Кремль хочет превратить Донбасс в Приднестровье

Донбасс не должен стать раковой опухолью на теле Украины / Фото УНИАН

В интервью московской газете "Коммерсантъ" глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.

Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован. Так называемая "Приднестровская Молдавская республика" (ПМР) остается самопровозглашенной государством, не считает себя частью территории Республики Молдова. В этом регионе несколько раз проходил референдум о присоединении к России и руководители ПМР постоянно подчеркивают, что вхождение в состав России остается главной политической задачей "республики". Впрочем, такие же заявления делают и руководители так называемых "народных республик" Донбасса.

Читайте такжеЕсть ли шансы на окончание войны на ДонбассеОднако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором "Приднестровская Молдавская республика" - формально часть федерации, а фактически - государство в государстве с сохранением всей своей марионеточной инфраструктуры. И, конечно, на территории этого псевдогосударства сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.

Два подхода в Кремле и опасность "тихой капитуляции"

Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Кажется, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода.

Первый, отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение "народных республик" как квази-государств, как рычаги давления на Украину и инструменты заработка для российской политической элиты.

И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация "народных республик" в состав Украины с сохранением всей "государственной инфраструктуры" и, разумеется, российского военного присутствия.

Читайте такжеЦена окончания войны на ДонбассеРазумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территорию тоже будет сохранено - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украины своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума относительно евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к "тихой капитуляции".

Администрации Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий

На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, когда российский министр, когда комментирует проведения местных выборов в Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: "закон законом, но позиция самопровозглашенных республик должна быть учтена".

В Минских соглашениях речь идет исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их позиция в отношении самих выборов и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения "народных республик". Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в "республиках".

Когда Лавров говорит "закон законом", он раскрывает главную задачу российской власти - сохранение "народных республик" и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Читайте такжеЗеленский занял ошибочную и опасную позицию по ДонбассуДля того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории на вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода