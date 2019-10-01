Что грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта Волкера

Кто станет преемником Волкера в Украине - пока большой вопрос / УНИАН

После ухода Курта Волкера с поста спецпредставителя США по Украине Штатам нужно принимать решения и искать ему замену в Госдепартаменте США. Отмечу, что Госдеп – это не совсем Трамп. Это большая бюрократическая машина и замену ему найдут – какого-то Джона или Боба, это не проблема. Тем более, что и сам Волкер до этого был мало кому известен и сделал себе имя как раз во время пребывания на должности.

На данном этапе, безусловно, его уход с поста – потеря для Украины, потому что Волкер хорошо знал специфику отношений между Украиной и РФ. Он был очень интегрированным – он знал всех в Украине, имел контакты в России, был хорошим дипломатом и постоянно поднимал украинские вопросы.

Кто будет вместо него – большой вопрос, так как разворачивается громкий скандал в США, который несет Украине ряд репутационных рисков. Для американцев украинский вопрос будет в приоритете, по крайней мере, пока длится избирательная кампания. И потому непонятно, каких взглядов будет придерживаться его последователь.

Читайте такжеВ окружении Трампа не осталось проукраинских чиновников - The New York TimesКогда Волкер приезжал в Украину, он проводил встречи со всеми – политиками, лидерами общественных организаций, экспертами, аналитиками - это огромный пласт работы. Потому независимо от того, кто его сменит, новому человеку потребуется немало времени на то, чтобы наладить контакты, установить диалог и доверительные отношения.

До этих пор не стоит рассчитывать на какие-то решительные шаги по отношению к нам, по крайней мере, до выборов в США. Причем есть вероятность, что до этого времени не будет назначен и посол США в Украине (к слову, на эту должность ранее обсуждалась кандидатура и самого Волкера).

Но однозначно, ситуация в отношении Киева будет ухудшаться, так как Трамп будет пытаться сильнее раздуть "украинский кейс" Байдена – он пойдет до конца. Зеленскому, конечно, за этот год до американских выборов можно попытаться повысить для себя ставки, но нужно понимать, ради чего он будет это делать. Пока что Зеленский, будучи в США, не поднял важных вопросов о том, что он хочет получить взамен. Возможно, это и планируют обсуждать во время повторного визита в США, о котором упоминали представители Зеленского. Хотя, если он не делал этого во время этого визита, то следующий будет бесполезным. Тем более, что Зеленского будут использовать для того же самого.

Сейчас Украине необходимо занять выжидательную позицию и воздерживаться от каких-то резких шагов, так как скандал в США много кого зацепит и в Украине.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда