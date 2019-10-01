  1. Главная
  3. Мнения

Что грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта Волкера

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

1 октября 2019, 06:53

Кого бы в Госдепе не назначили на пост Волкера, новому человеку понадобится масса времени, чтобы вникнуть в суть происходящего.

Курт Волкер
Кто станет преемником Волкера в Украине - пока большой вопрос / УНИАН

После ухода Курта Волкера с поста спецпредставителя США по Украине Штатам нужно принимать решения и искать ему замену в Госдепартаменте США. Отмечу, что Госдеп – это не совсем Трамп. Это большая бюрократическая машина и замену ему найдут – какого-то Джона или Боба, это не проблема. Тем более, что и сам Волкер до этого был мало кому известен и сделал себе имя как раз во время пребывания на должности.

На данном этапе, безусловно, его уход с поста – потеря для Украины, потому что Волкер хорошо знал специфику отношений между Украиной и РФ. Он был очень интегрированным – он знал всех в Украине, имел контакты в России, был хорошим дипломатом и постоянно поднимал украинские вопросы.

Кто будет вместо него – большой вопрос, так как разворачивается громкий скандал в США, который несет Украине ряд репутационных рисков. Для американцев украинский вопрос будет в приоритете, по крайней мере, пока длится избирательная кампания. И потому непонятно, каких взглядов будет придерживаться его последователь.

Читайте такжеВ окружении Трампа не осталось проукраинских чиновников - The New York TimesКогда Волкер приезжал в Украину, он проводил встречи со всеми – политиками, лидерами общественных организаций, экспертами, аналитиками  - это огромный пласт работы. Потому  независимо от того, кто его сменит, новому человеку потребуется немало времени на то, чтобы наладить контакты, установить диалог и доверительные отношения.

До этих пор не стоит рассчитывать на какие-то решительные шаги по отношению к нам, по крайней мере, до выборов в США. Причем есть вероятность, что до этого времени не будет назначен и посол США в Украине (к слову, на эту должность ранее обсуждалась кандидатура и самого Волкера).

Но однозначно, ситуация в отношении Киева будет ухудшаться, так как Трамп будет пытаться сильнее раздуть "украинский кейс" Байдена – он пойдет до конца. Зеленскому, конечно, за этот год до американских выборов можно попытаться повысить для себя ставки, но нужно понимать, ради чего он будет это делать. Пока что Зеленский, будучи в США, не поднял важных вопросов о том, что он хочет получить взамен. Возможно, это и планируют обсуждать во время повторного визита в США, о котором упоминали представители Зеленского. Хотя, если он не делал этого во время этого визита, то следующий будет бесполезным. Тем более, что Зеленского будут использовать для того же самого.

Сейчас Украине необходимо занять выжидательную позицию и воздерживаться от каких-то резких шагов, так как скандал в США много кого зацепит и в Украине.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

США скандал отставка Владимир Зеленский Дональд Трамп Госдеп США Курт Волкер Анатолий Октисюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:55
"Донецким предложили полмиллиона": переговорщик рассказал о выкупе пленных на Донбассе
07:45
Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине Видео
07:37
Гороскоп на сегодня: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник
07:30
В США раскрыли новые детали скандального разговора Трампа с Зеленским Видео
07:14
День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке Фото Видео
06:53
Что грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта Волкера мнение
06:35
Гороскоп на сентябрь 2019: Водолея ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволить
06:19
День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу Фото
05:58
Магнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня Видео
05:42
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
05:10
Экс-советник Путина предупредил о ловушке для Зеленского
04:53
Астролог назвал "суперсилы" и ахиллесову пяту Водолеев
04:25
Самые модные стрижки на длинные волосы 2019-2020: главные тренды, 33 фото Фото Видео
04:02
"Прикрывает свой вареник": Надя Дорофеева взбудоражила интимным фото
03:29
В Кабмине назвали тех, кто может рассчитывать на субсидию
02:54
Прискорбный конец: мужчина посмотрел в секс-шопе порно и умер
02:35
Диетолог посоветовала, что есть осенью, чтобы не поправиться
02:00
Как жить по лунному календарю 1 октября 2019: стрижки, покупки и здоровье
01:28
Как идеально выглядеть на черно-белом фото: визажисты дали советы Фото
00:51
Пока смерть не разлучила: любовники умерли во время занятия сексом
00:20
Розовый блонд – самый модный цвет волос 2019-2020 для смелых красавиц - фото Фото Видео
00:01
1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня Видео
30 сентября, понедельник
23:13
Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро Видео
23:00
Сенат США взялся за "порочащие" связи Клинтон с Украиной Видео
22:26
Марув нервно курит в сторонке: Кухар в латексе сразила на повал
22:04
Разумков написал заявление об отставке
21:51
В России пригрозили США из-за санкций против Пригожина
21:21
"Тупое писклявое ч*о": россиянин публично унизил Путина
21:08
Очень странные дела 4: Netflix подтвердил выход нового сезона Видео
20:43
Порошенко готов заплатить 3 миллиона гривен за Гонтареву и ее дом
20:33
Как Заворотнюк: знаменитая певица срочно составила завещание
20:30
Выбор матери 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:05
Владелец "фабрики тролей" и друг Путина попал под санкции США
19:22
Крепостная 2 сезон: 1 серия смотреть онлайн полное видео Видео
19:16
Экс-министр объяснил, как спасти Луганский регион от отключений электроэнергии
19:02
"Сняла 340 кг наличных": Супрун улетела в США
18:56
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное тесто классическое и песочное печенье Фото
18:30
Допрос Порошенко на детекторе лжи: названа дата Видео
18:21
Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги в кошелек
18:21
У Анастасии Заворотнюк истекло время: помощник солгал
18:19
Песков отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты
18:10
Судьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе США
18:05
Психолог назвала лучший способ "подняться" в жизни
17:48
Нет времени: Скалецкая рассказала, когда встретится с бунтующими подопечными
17:30
Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных
17:20
Стало известно, кто может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева
17:14
Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн Видео
17:12
Эксперт объяснил, почему нужно снизить стоимость газа для Луганской ТЭС
17:01
Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа
16:52
Зеленский уволил Данилюка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять