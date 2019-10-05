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Зеленский идёт по граблям Порошенко

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

5 октября 2019, 11:26

Новый президент пока осуществляет свои функции в форматах, которые в своё время выстроил Петр Алексеевич.

Под Офисом президента собрались активисты
Под Офисом президента собрались активисты/ скриншот из видео

Фатальний ошибкой Владимира Зеленского будет его личное убеждение или навязанное ему его окружением, что протесты против минских договоренностей "по формуле Штайнмайера" - это только проплаченные акции порохоботов или его политических оппонентов.

В политике важно отличать ритуальные мероприятия узкой группы сумасшедших от массовых социальных запросов.

Желание мира и нежелание вести бессмысленную войну без побед, желание прекратить гибель наших солдат на фронте и личное нежелание сегодня идти в окопы, никак не уменьшает и вполне уживается с нежеланием быть: 

  • нацией, которая войну продула, уложив тысячи своих солдат в боях за зря
  • нацией, которая простила агрессору отжатый у каждого украинца Крым
  • нацией, которая готова утереться после того, как ей нахаркали в душу градами, что из Ростовской области лупили по нашим войскам и российскими военными, которые убивали наших ребят в Иловайске.

И неизвестно пока ещё, какой из этих социальных запросов важнее для большинства украинцев.

Без такой социальной чувствительности к настроению украинцев путь к политическому краху будет очень быстрым.

Пока Зеленский идёт по граблям Порошенко, продолжая осуществлять свои функции в форматах, которые в своё время выстроил Петр Алексеевич. Это и минские соглашения с особым статусом Донбасса, и с пресловутой формулой немецкого президента, и война фискалов с предпринимательством в нашей стране, и формирование окружения не из радикальных реформаторов, а из знакомых, друзей, друзей друзей - удобных и безопасных для него людей.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Сергей Гайдай формула Штайнмайера
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