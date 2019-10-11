Почему Европа разлюбила Украину

Это не Европа нас предала, а мы предали Европу, проморочив ей голову про свой европейский выбор.
Парламент Нидерландов принял решение, которое, скорее всего, рано или поздно приведет Украину на скамью подсудимых за сбитый Боинг.
Вот так поворот! Что происходит? За что?! Нас что разлюбили?
Кое-кто решит, что это месть Нидерландов за что что Украина не выдала им Цемаха. Если это и так, то это лишь часть правды, причем не самая неприятная для нас.
Значительно более неприятное для нас это то, что Европа стала снимать розовые очки, через которые она смотрела на Украину в течении всех лет после Евромайдана и стала воспринимать Украину все более объективно. А именно, Европа стала осознавать, что:
- украинское общество сбросило Януковича, но отказалась требовать от новой власти проведения проевропейских реформ;
- украинское общество хочет европейского уровня жизни, но не готово принять европейские ценности;
- украинское общество вполне терпимо к коррупции и готово снова голосовать за коррупционеров;
- украинское общество возлагает все свои надежды на поиск справедливого Царя и готова отдать ему всю власть, вместо того, чтобы требовать разделения властей;
- украинское общество не желает создавать политические партии и ему не нужен парламентаризм, который оно считает ненужным органом, который только мешает президенту;
- украинское общество по -прежнему пребывает в своем архаичном состоянии и с недоверием относиться к иностранцам, которые " скупят всю их Богом данную землю";
- Украина стала сваливаться в дремучий национализм, вместо защиты прав меньшинств;
- украинская власть как была, так и осталась вся сплошь криминальной, лживой и безответственной.
Короче говоря, Европа уже практически избавилась от иллюзий и от эйфории по поводу европейских перспектив Украины. Европа пришла к окончательному выводу, что украинская культура является полной антитезой европейской культуре и заявления Украины, что она стремиться в ЕС не подтверждаются никакими реальными действиями.
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Виновата - так виновата. Пожалуйте на скамью подсудимых вместе с Россией.
Приходиться признать, что нас разлюбили. И к нам стали относиться так, как мы того заслуживаем. То есть как к стране, во главе которой всегда стоит криминальная, лживая и безответственная власть.
И это не Европа нас предала, как истошно вопят многие болваны. Это мы предали Европу, в очередной раз проморочив ей голову про свой европейский выбор.
Ну, Европа перенесет и второй наш еврокидок, а вот мы свои лимиты на евромайданы уже исчерпали. Теперь наша судьба - это Молдова. И это в лучшем случае.