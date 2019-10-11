Почему Европа разлюбила Украину

В Нидерландах заговорили о причастности Украины к трагедии рейса МН17 / nos.nl

Парламент Нидерландов принял решение, которое, скорее всего, рано или поздно приведет Украину на скамью подсудимых за сбитый Боинг.

Вот так поворот! Что происходит? За что?! Нас что разлюбили?

Кое-кто решит, что это месть Нидерландов за что что Украина не выдала им Цемаха. Если это и так, то это лишь часть правды, причем не самая неприятная для нас.

Значительно более неприятное для нас это то, что Европа стала снимать розовые очки, через которые она смотрела на Украину в течении всех лет после Евромайдана и стала воспринимать Украину все более объективно. А именно, Европа стала осознавать, что:

украинское общество сбросило Януковича, но отказалась требовать от новой власти проведения проевропейских реформ;

украинское общество хочет европейского уровня жизни, но не готово принять европейские ценности;

украинское общество вполне терпимо к коррупции и готово снова голосовать за коррупционеров;

украинское общество возлагает все свои надежды на поиск справедливого Царя и готова отдать ему всю власть, вместо того, чтобы требовать разделения властей;

украинское общество не желает создавать политические партии и ему не нужен парламентаризм, который оно считает ненужным органом, который только мешает президенту;

украинское общество по -прежнему пребывает в своем архаичном состоянии и с недоверием относиться к иностранцам, которые " скупят всю их Богом данную землю";

Украина стала сваливаться в дремучий национализм, вместо защиты прав меньшинств;

украинская власть как была, так и осталась вся сплошь криминальной, лживой и безответственной.

Короче говоря, Европа уже практически избавилась от иллюзий и от эйфории по поводу европейских перспектив Украины. Европа пришла к окончательному выводу, что украинская культура является полной антитезой европейской культуре и заявления Украины, что она стремиться в ЕС не подтверждаются никакими реальными действиями.

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Виновата - так виновата. Пожалуйте на скамью подсудимых вместе с Россией.

Приходиться признать, что нас разлюбили. И к нам стали относиться так, как мы того заслуживаем. То есть как к стране, во главе которой всегда стоит криминальная, лживая и безответственная власть.

И это не Европа нас предала, как истошно вопят многие болваны. Это мы предали Европу, в очередной раз проморочив ей голову про свой европейский выбор.

Ну, Европа перенесет и второй наш еврокидок, а вот мы свои лимиты на евромайданы уже исчерпали. Теперь наша судьба - это Молдова. И это в лучшем случае.