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Куда ушли миллиарды, или Почему военный сбор нужно отменить

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

16 октября 2019, 08:40

Военный сбор – это эвфемизм. Это – обман людей.

налог, деньги, Украина
По словам Соскина, отмену военного сбора ВСУ даже не почувствуют / twitter.com/verkhovna_rada

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2252, которым предлагается с 1 января 2020 года отменить военный сбор. Автор законопроекта – народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Подобную законодательную инициативу можно только приветствовать. Ведь ни в одной другой стране мира нет таких сборов, так как это противоречит каким-либо принципам рыночной капиталистической экономики. А в Украине почему-то повелось, что дополнительные налоги не называются "налогами" – выдумываются какие-то витиеватые формулировки вроде "временных сборов". Так, кстати, в свое время, еще при Еханурове, был введен налог на продажу валюты, золотых изделий и автомобилей для пополнения бюджета Пенсионного фонда. Это – вредная социалистическая практика, которая прижилась в Украине со дня независимости и постоянно используется в наши дни.

Читайте такжеРыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифыКогда в 2014 году при президенте Петре Порошенко вводился военный сбор, я выступал категорически против этого. Ведь военный сбор – это эвфемизм. Это – обман людей.

Уже давно нужно было отменить этот сбор, потому законодательная инициатива Александра Дубинского абсолютно правильная. Поскольку, по сути, это еще один налог, который бременем ложится на простых людей. Хотя войну развязали не они, а кланы, олигархи. Если уж для кого-то и вводить такие сборы, то для таких, как Ахметов, Ефремов и тому подобных, то есть для мультимиллионеров и миллиардеров, которые сдали Донбасс. Они должны платить, а граждане Украины тут не при чем.

К тому же, военный сбор является антиконституционным по своей природе. Если это налог, то нужно так его и назвать, обосновав при этом, почему его платить должен простой трудовой народ.

Так что, на мой взгляд, это совершенно правильный подход. Военный сбор, как и ряд других совершенно бестолковых налогов в Украине, нужно отменить. Дубинскому стоит продолжить эту линию и поработать точно так же с НДС, налогом на прибыль и т.д. Чем быстрее Рада примет этот закон (один по-настоящему позитивный), тем лучше. Ведь пока что новая Верховная Рада не приняла никаких позитивных законодательных новшеств в финансово-экономической сфере – одни лишь фискально-репрессивные и карательные механизмы.

В объяснительной записке к законопроекту приведен абсолютно правильный весомый аргумент: военный сбор и налог на доходы физических лиц, по сути, дублируют друг друга, то есть налицо двойное налогообложение. Военный сбор – это специально придуманное дополнительное финансово-экономическое ограбление простых граждан с помощью своеобразного патриотического эвфемизма.

Читайте такжеНовая зрада: почему доллар падает, а цены - нетТем не менее, военный сбор пять лет у нас существовал. На что шли эти деньги? Хороший вопрос. Ведь это были миллиарды! Кто их украл, на что они потрачены – нужно выяснить. А начать следует с создания следственной комиссии в парламенте, которая бы проанализировала ситуацию и нашла ответы на эти вопросы. Модель прозрачная – легко будет выяснить, где эти деньги осели. А когда эта информация будет вскрыта, многие схватятся за голову, а кто-то – и за другое место.

Что самое важное – украинские Вооруженные силы никак не почувствуют на себе отмену военного сбора, так как эти деньги до них не доходили. Деньги разворовывались быстрее, чем их собирали, и уж точно до армии не дошли.

В результате отмены военного сбора можно ожидать и уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда, уменьшения доли зарплат "в конвертах" и увеличения суммы поступлений налогов на доходы физлиц. Все это перечислено в объяснительной записке, и все это верно.

Чем меньше налоги физических лиц, тем меньше финансово-экономическая необходимость скрывать доходы. Поэтому уменьшение налогового бремени на физлиц, сразу приведет к тому, что эта часть доходов выйдет из тени.

Кроме того, никто не считает, сколько вообще стоит администрирование военного сбора. Ведь на него должно быть предусмотрено программное обеспечение, контроль, нагрузка на финансовых инспекторов, сдача отчетности.

Так что, убежден, отмена военного сбора приведет к существенной экономии во всех отношениях. Чем быстрее примут этот закон, тем лучше.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда

армия ВСУ законопроект налог военный сбор Вооруженные силы Олег Соскин Александр Дубинский
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