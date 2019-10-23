Порошенко зря радуется "падению" Зеленского

Падение рейтинга Зеленского не поможет Порошенко

Сторонники экс-президента Петра Порошенко в последнее время заметно воспрянули духом, наблюдая за первыми разочарованиями электората Владимира Зеленского.

И очень зря воспрянули. Потому что разочаровуются в новой власти как раз потому, что она слишком похожа на то, что было последние 5 лет, а не потому, что "нужно было за Петра".

Даже если рейтинг Зеленского упадает до нуля, Петру Алексеевичу это не поможет никак. Как не помогло осколкам Партии регионов падение рейтинга БПП и Народного фронта.

Читайте такжеЗеленский идёт по граблям ПорошенкоПорошенко – отработанный материал, а его партия – мелкая секта, надуваемая его деньгами и деньгами его напуганного окружения. Никакого политического будущего у Порошенко нет.

И на место Порошенко, и на место Зеленского, очевидно, придет кто-то другой. Причем, боюсь, он всем одинаково не понравится. Политическая система деградировала настолько, что комедийный артист это уже далеко не дно.