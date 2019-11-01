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Было весело, а будет еще веселее

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

1 ноября 2019, 00:47

Все дальше от украинских берегов парусник надежды на прекрасное далёко.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Прошло не так много времени после президентских и парламентских выборов, в результате которых политический ландшафт в Украине изменился коренным образом, а в народе уже зреет разочарование и укрепляется уверенность в том, что украинцев снова одурачили и подсунули очередную пустышку в виде команды случайных соискателей высоких государственных  должностей (помните одиозного мэра Леонида Черновецкого? – у многих киевлян при воспоминании о проделках "Лёни Космоса" и его "молодой команды" до сих пор волосы дыбом).

Многие политологи разделяют мнение о том, что в силу недостатка профессионализма и отсутствия опыта государственного строительства эти люди не будут способны выдать на-гора качественный продукт в сферах, касающихся в первую очередь, эффективной работы институтов государственной власти, возрождения экономики и повышения уровня социальных стандартов.

Читайте такжеПочему Зеленский не должен преследовать порошенковских гусыньВо вновь сформированных структурах (особенно это касается Верховной Рады), как оказалось, не так уж и много профессионалов, зато хватает лицедеев, безработных, сексуально озабоченных жлобов, каких-то мутных активистов и вообще людей с запятнанной репутацией. Часть из них в силу необразованности и беспринципности могут явиться лёгкой добычей для "серьёзных людей", нуждающихся в протаскивании с их помощью необходимых законов, что даёт повод усомниться в улучшении качества украинского парламентаризма.

Сейчас главное действующее лицо на политических подмостках – это президент Владимир Зеленский. Украинский электорат уже в который раз попытался выбрать в его лице из двух зол меньшее, а на фоне кандидатуры Петра Порошенко любой другой кандидат был заведомо меньшим злом.

Несмотря на всеобщую послеизбирательную эйфорию и желание понравиться людям, Зеленский очень быстро оказался в опасной зоне, давая повод критиковать его за не всегда адекватные решения и поступки, зачастую вызывающие больше нареканий, чем одобрения. Тут целый спектр, начиная от случаев несоблюдения Протокола и до суетливых, необъяснимых, явно рассчитанных на публику инициатив наподобие спонтанного увольнения чиновников, утомительного марафона по общению с журналистами в заведении общественного питания, либо недавнего визита в Донбасс на линию разграничения, где произошла, вызвавшая бурю эмоций в СМИ и блогосфере, словесная перепалка с бойцами полка "Азов".

Читайте такжеПять шагов для Зеленского, или Как президент может эффективно словить коррупционеровИ если, в связи с этим событием, члену парламентской фракции партии ЕС Софии Федыне за нелицеприятные высказывания в адрес президента грозит уголовное преследование, то к её подруге волонтёру Марусе Зверобой, также пожелавшей его гибели, почему-то нет претензий. Превзошёл всех в обливании Зеленского грязью некий Сергей Поярков – редкостный хам и психопат, вываливший с массированным применением тюремного лексикона столько дерьма, что оставлять это без внимания правоохранительных органов будет верхом неприличия.

Как сказал спикер Андрей Парубий, завершая процедуру инаугурации президента Зеленского – было весело. А то ли ещё будет…                                                                         

Владимир Зеленский Олег Коршунов
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