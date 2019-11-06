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Главная проблема Украины - недееспособность государства

Юрий Бутусов

журналист

6 ноября 2019, 08:26

Как строят управление государством президенты Украины от Кравчука до Зеленского

Зеленский
Зеленский / Reuters

Леонид Кравчук пытался быть либерален и правил госаппаратом, опираясь на советских бюрократов и красных директоров. Внешняя политика начиналась с дружбы с Россией, закончилась курсом на Запад. Властью не дорожил, и был готов делиться с бандитами и силовиками, вертикаль управления не строил.

Леонид Кучма был авторитарен и создал вертикаль управления из олигархов, наемных убийц и ручных судов. Властью дорожил, но вся она держалась на нем самом, а не на самостоятельных институтах. Внешняя политика начиналась с дружбы с Россией, закончилась курсом на Запад.

Виктор Ющенко пытался быть либерален и отдал власть "любим друзям" - бизнес-партнерам, а также приближенным к ним олигархам, аферистам, мошенникам и контрабандистам. Любил историю и культуру, но властью не дорожил и был готов делиться с Тимошенко, Януковичем, МВФ, Путиным и кем угодно. Внешняя политика начиналась с дружбы с Западом, закончилась курсом к России. Вертикаль управления не строил.

Читайте такжеУ Украины масса проблем, и любая из них способна похоронить государствоВиктор Янукович был авторитарен, создал вертикаль управления с помощью бандитов, олигархов, контрабандистов, и считал убийство, рэкет и грабеж нормальными методами управления. Властью дорожил, но вся она держалась на нем самом, на старшем сыне и на Юре Енакиевском, а не на самостоятельных институтах. Внешняя политика начиналась с дружбы с Путиным, ею и закончилась.

Петр Порошенко пытался быть либерален и авторитарен одновременно. Управлял всем сам лично с помощью сотрудников корпораций "Богдан" и "Рошен", воевал и одновременно делился кусками власти с коалицией "Нарфронта". Власть строилась фрагментированно, как мозаика, тут как свой бизнес, тут государственный интерес, тут что-то легально для всей страны, тут что-то воруем, тут мы говорим - надо по закону, а тут мы кого-то сажаем в тюрьму, потому что я так решил. Властью дорожил, но вся она держалась на нем самом, а не на самостоятельных институтах. Внешняя политика начиналась курсом на Запад при попытке выстроить партнерство с Путиным в некоторых темах. Вертикаль управления не строил.

Владимир Зеленский пытается сделать дееспособной систему власти Порошенко - но без самого Порошенко. Наполнив упавшую ему в руки державу своими личными "любими друзями", сотрудниками своей корпорации "95-й квартал", знакомыми олигархами, знакомыми контрабандистами, сотрудниками Кучмы, сотрудниками Януковича, сотрудниками Порошенко, сотрудниками "Нарфронта", и просто случайными домработницами и фотографами, и пытаясь их всех вдохновить своим видением будущего и высокими моральными принципами. То есть пытается выстроить устойчивость своей власти взяв по кусочку людей из разных систем и с улицы, назвав их "новыми лицами". Сам приказывает сажать преступников, сам контролирует ремонты мостов, все сам - но только то, что популярно. Обижается, когда кто-то сомневается в его личной честности и намерениях. Властью не дорожит, дорожит популярностью и репутацией, власть строится на двух людях - на самом президенте и на главе его офиса, а не на самостоятельных институтах. Вертикаль управления не строит.

Вывод: все президенты говорят о хороших правильных идеях. Но результат их работы определяют не слова - а инструменты, которые президенты выстраивают для достижения поставленных целей.

Правильная идея - это 50% успеха, другие 50% - технология реализации. Правоприменение для государства не менее важно, чем штамповка законов - плохое правоприменение девальвирует любое право и любой закон.

Читайте такжеОпасный признак для президента ЗеленскогоГлавный вызов для Украины - низкая дееспособность государства. Власть перезагружается, но не является для общества мобилизационным проектом - меняется верхушка управления, а институции остаются слабыми и не эффективными. Потому и не может страна жить без активного волонтерства, государство без этой энергии просто не может справиться с чем-либо.

Изменения судебной системы, обороноспособности, правоохранительных органов - это каркас, скелет государства, без которого никакие системные изменения невозможны. И от количества хороших слов и благих намерений все это не возникнет. Потому что на смену чему-то мягкому, смешному и слабому у нас легко прийти что-то еще более популистское и более авторитарное.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Янукович Виктор Ющенко Леонид Кравчук Леонид Кучма Юрий Бутусов Украина
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