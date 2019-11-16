Взрывпакет для Украины: чем обернется раздача паспортов в ОРДЛО

Россия незаконно раздала на Донбассе более 170 тысяч паспортов / Фото: УНИАН

В России отчитались, что российские паспорта с конца апреля 2019 года получили более 170 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Цифра хоть и весомая, но надо понимать, что никто выезжать в Россию не собирается и никто из тех, кому массово выдают паспорта на Донбассе, так просто перебраться в Россию и не сможет. Потому что российская система миграционной службы предусматривает целый ряд ограничений, в том числе, и когда выдают людям российский паспорт без регистрации на территории РФ просто так въехать, купить или арендовать там жилье будет не так просто.

А плюс к тому, что уже не один раз было заявлено, что эти люди нежелательны в России и должны выполнять свои функции на территории Украины – оккупированных, а потом, возможно реинтегрированных территорий - потому, когда нам придется забирать Донбасс назад, нам придется иметь дело с колоссальной бомбой замедленного действия. И эта бомба – как раз эти люди, которые во многом пророссийски настроены, во всяком случае, те люди, которые пошли сознательно за российскими паспортами. И для них сам факт возвращения самозванных республик в Украину будет как личная трагедия и чувство особой ненависти к Украине.

Понятно, что эта проблема будет колоссальной. И она должна была бы приводить нас к выводу, пониманию того, что некоторые вещи делать не нужно. От обратного – мы не можем заявить, что в связи с этими обстоятельствами мы отказываемся от этих территорий, потому что у нас рядом есть сосед, который использует это против нас. И если мы откажемся – это будет отказ от посреднических действий и давления со стороны Запада. У России развяжутся руки, и она воспримет это как новый плацдарм, от которого полезет дальше - и тогда мы получим гибридную войну в Харькове, Днепре, Одессе.

Читайте такжеЗа стеной: нужно ли Киеву отгородиться от ДонбассаПотому естественно, что отказаться мы не можем, тем более, что это напрямую противоречит Конституции. В Конституции есть единственная лазейка, которая предусматривает отторжение – это вопрос смены территорий государства на общенациональном референдуме.

Но есть и другой момент, который мы не можем предпринять – мы не имеем права гнаться, как слепой в пропасть за возвращением этих территорий. Мы видим, что сейчас эту территорию нам готовятся потихоньку возвращать, когда это будет выгодно России. И когда ей будет выгодно затолкнуть нам Донбасс на российских условиях, нам их вернут, так как Россия нигде не признала ОРДЛО, которые она так активно поддерживает, независимым государствами. И тем более, ни разу не сказала официально, что забирает их к себе. Это для нас – пакет со взрывчаткой.

Поэтому мы не должны сейчас их забирать – мы должны четко задать вопрос о том, что у нас есть и свои требования. Если нужно – тянуть время, так в наихудшее время были подписаны Минские договоренности, согласно с которыми мы должны эти территории когда-то забрать. Но Россия не выполняет ни единого пункта – пока полностью не уляжется стрельба, пока оттуда не уйдут российские войска, не будет объявлено о разоружении боевиков – нам надо остановиться и не лезть поперед батька в пекло.

И если мы сейчас торопимся, то Россия будет требовать для этих территорий всех возможных и невозможных преференций. А власть сейчас торопится внести эту бомбу в середину страны.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда