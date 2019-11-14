В РФ назвали количество получивших российские паспорта жителей "ЛДНР"

Паспорта РФ получили 170 тысяч жителей "ЛДНР" / YConsult

В Ростовской области более 170 тысяч жителей "ЛНР" и "ДНР" получили российское гражданство, заявил губернатор Василий Голубев.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство, – их больше 170 тысяч человек, конечно часть людей уехала назад", - рассказал он и добавил, что на рынке труда это не сказалось.

Как известно центры выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР" в упрощенном режиме открылись в Ростовской области полгода назад, пишет don24.ru.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

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В ответ президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.