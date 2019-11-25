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Уполномоченная езда на красный, или Главный вывод из аварии с Кулебой

Михаил Подоляк

политтехнолог

25 ноября 2019, 19:46

Украинские чиновники пишут правила, рвут на себе рубашки, а потом демонстративно игнорят их.

Николай Кулеба попал в ДТП

Давешняя авария на автобане Киев-Одесса, которую, несомненно, спровоцировал уполномоченный по делам детей Николай Кулеба и в которой пострадали его же дети, крайне красноречивая и показательная история. О нас. О нашем безупречном лицемерии. Об ужасающей склонности ко лжи. О том, почему мы все больше говорим правильных речей, чаще одеваемся в патриотические одежды, но неуклонно падаем на дно. Почему страну массово покидают ее граждане.

Безусловно, сама по себе авария - это страшная трагедия с тяжелыми последствиями и безусловно нужно выразить сочувствие всем пострадавшим сторонам. Так поступают в цивилизованных обществах. А вот тот лёгкий информационный беспредельчик, который начался сразу после аварии, это именно то, как категорически НЕ поступают успешные сообщества.

Читайте такжеАвария Кулебы: все, что нужно знатьНаше государство (т.е. его официальные представители), не задумываясь о ничтожности собственного поведения, молниеносно попытались организовать защиту человека, который, собственно, и спровоцировал катастрофическую аварию. И навесить весь этот ужас на другого пострадавшего, придав ему ещё и клишированный флёр "человека без определённых занятий". Тут же появились потрясающе лживые версии произошедшего и соответствующие массовые комментарии.

После волны инфантильной дезинформации по горячим следам пошла другая волна - целая гроздь слезливых текстиков от знакомых/друзей/коллег типа "Коля - такой хороший человек и он просто не мог себе такое позволить. И потому это чистая провокация".

Оставлю в стороне философскую дискуссию о том, что хороший человек понятие субъективное. Но как быть с фактической стороной дела? С очевидными доказательствами вины конкретного человека?

Вот эта вот авария, увы, опять позволяет сделать нам ряд печальных выводов. О дальнейшей неизменности нашего падения. Парадоксально, но наше государство, судя по всему, все ещё живет в доцифровую эпоху и позволяет себе глупо так на чёрное говорить белое. Несмотря на наличие документальных доказательств из сотен источников. И даже более того, государство внаглую пытается оспорить очевидное, видеодоказательное. Зачем?

Во-вторых, у нас все ещё правит бал выдающееся и нескончаемое лицемерие. Т.е. любой госдеятель, включая уполномоченного по делам детей, безостановочно рассказывает нам о важности тех же пристегиваний или детских кресел в авто, но сам в повседневной жизни это напрочь игнорирует. Ребята пишут правила, рвут на себе рубашки, а потом демонстративно игнорят их. И общество игнорит. Потому что пример заразителен.

В-третьих, государство выздоровеет только тогда, когда оно сможет наказывать именно виновного. Независимо от его рангов и дружеских отношений с кем-либо из силовых замминистров.

В-четвёртых, провинциальная пропаганда тем и отличается, что предлагает ответы на очень примитивные вопросы. Но стоит задать вопрос посложнее и пропаганда тут же превращается в раздражающее блеяние. Потому что нельзя же быть тупыми такими.

авария Михаил Подоляк Николай Кулеба
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