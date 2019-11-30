До большой войны с Россией осталось меньше года

Путин готов "откусить" 6-8 областей от Украины, но в идеале готов "проглотить" и всю страну.
План РФ по созданию хаоса в Украине входит в решающую стадию. Срок операции — не дольше года. Потом — большая война.
В реализацию этого плана вовлечены разные люди — кто вольно, а кто невольно. Во/при власти и в медиа. Но для Путина все они полезны, поэтому я не буду их разделять.
Это те, кто сейчас третирует ветеранов, кто оберегает медведчуков, кто несёт всякую дебильную чушь про "мир" с русскими, кто упорно доводит Украину до новой революции, а на этот случай у Кремля всё готово. Организация "гражданской войны" с оккупацией, как минимум, 6–8 областей на Востоке и на Юге, а там — как получится. В идеале — вся Украина.
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Я надеюсь, что в руководстве государства найдутся не только те, кто по дури или за деньги предлагают договор с русскими, который не стоит его бумаги. Но и те, кто понимает, что в итоге это станет смертью для всех. И для предателей, кстати, тоже.
Россия — не Украина. Русские любят чмырить таких. Путин циничен. У него своих подонков и холопов хватает. У украинских предателей, что бы они себе ни мечтали, при Путине шансов нет. Только их жадность и тупость до сих пор не позволяют это понять.