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До большой войны с Россией осталось меньше года

Айдер Муждабаев

журналист

30 ноября 2019, 08:41

Путин готов "откусить" 6-8 областей от Украины, но в идеале готов "проглотить" и всю страну.

Путин на параден
У хозяина Кремля все готово для нападения на Украину / Reuters

План РФ по созданию хаоса в Украине входит в решающую стадию. Срок операции — не дольше года. Потом — большая война.

В реализацию этого плана вовлечены разные люди — кто вольно, а кто невольно. Во/при власти и в медиа. Но для Путина все они полезны, поэтому я не буду их разделять.

Это те, кто сейчас третирует ветеранов, кто оберегает медведчуков, кто несёт всякую дебильную чушь про "мир" с русскими, кто упорно доводит Украину до новой революции, а на этот случай у Кремля всё готово. Организация "гражданской войны" с оккупацией, как минимум, 6–8 областей на Востоке и на Юге, а там — как получится. В идеале — вся Украина.

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Я надеюсь, что в руководстве государства найдутся не только те, кто по дури или за деньги предлагают договор с русскими, который не стоит его бумаги. Но и те, кто понимает, что в итоге это станет смертью для всех. И для предателей, кстати, тоже.

Россия — не Украина. Русские любят чмырить таких. Путин циничен. У него своих подонков и холопов хватает. У украинских предателей, что бы они себе ни мечтали, при Путине шансов нет. Только их жадность и тупость до сих пор не позволяют это понять.

Россия война Айдер Муждабаев Владимир Путин Украина
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