До большой войны с Россией осталось меньше года

У хозяина Кремля все готово для нападения на Украину / Reuters

План РФ по созданию хаоса в Украине входит в решающую стадию. Срок операции — не дольше года. Потом — большая война.

В реализацию этого плана вовлечены разные люди — кто вольно, а кто невольно. Во/при власти и в медиа. Но для Путина все они полезны, поэтому я не буду их разделять.

Это те, кто сейчас третирует ветеранов, кто оберегает медведчуков, кто несёт всякую дебильную чушь про "мир" с русскими, кто упорно доводит Украину до новой революции, а на этот случай у Кремля всё готово. Организация "гражданской войны" с оккупацией, как минимум, 6–8 областей на Востоке и на Юге, а там — как получится. В идеале — вся Украина.

Читайте такжеПочему Украине нельзя отменять призыв в армиюВсё планомерно идёт к тому.

Я надеюсь, что в руководстве государства найдутся не только те, кто по дури или за деньги предлагают договор с русскими, который не стоит его бумаги. Но и те, кто понимает, что в итоге это станет смертью для всех. И для предателей, кстати, тоже.

Россия — не Украина. Русские любят чмырить таких. Путин циничен. У него своих подонков и холопов хватает. У украинских предателей, что бы они себе ни мечтали, при Путине шансов нет. Только их жадность и тупость до сих пор не позволяют это понять.