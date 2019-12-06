Сообразили на троих: что выйдет из объединения Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Акции протеста выгодны только для Порошенко / сайт президента

Общее заявление Порошенко, Тимошенко и Вакарчука – абсолютно ситуативное единство, которое у них возникло. Голос время от времени ориентируется то на Порошенко, то на Зеленского в зависимости от исхода переговоров Виктора Пинчука. А у Тимошенко с Порошенко сотрудничества никоим образом быть не может, так как у них личные отношения такие, что они просто не позволяют друг другу полностью доверять.

Ее сделали общей только потому, что так выглядит солиднее и убедительнее для Зеленского. Фактически, они ему напомнили его же собственные обещания – о том, что выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству, не предавать украинские интересы.

Это чисто техническая процедура, никто не будет обращать на нее внимания. А вот митинги и протесты однозначно влияют на позицию и Зеленского, и его окружения. И их как раз организовывает сторона Порошенко, Тимошенко не хочет иметь к этому никакого отношения.

У нее на это две причины – во-первых, ей не нужен партнер в лице Порошенко, на которого ГПУ не торопиться подавать представление о снятии неприкосновенности, чтобы лишний раз не волновать зал парламента и отложить это до Нового года, когда неприкосновенность снимется автоматически. Ну и главное – она никоим образом не может разделить с ним власть, в отличие от Зеленского, так как она может стать премьером в его правительстве или, на крайний случай, спикером Рады.

Тем более, что Порошенко и Тимошенко уже плечом к плечу проходили Майдан в 2004 году и ничего доброго из этого не вышло, как и в период каденции Порошенко, когда они, несмотря на старания и попытки, так и не смогли найти общий язык.

У них слишком разные задачи.

Читайте такжеКак Порошенко запутался в формуле ШтайнмайераА Вакарчук просто не может пройти мимо этого события, так как тогда он перестанет считаться политиком. Его ближайшее окружение фактически выполнило техническую миссию, так как все переговоры шли с Сергеем Рахманиным, Вакарчук только поставил свою подпись. Но если бы фракция этого заявления не поддержала, то это означало бы ее исчезновение из политического поля.

Поэтому каких-то радикальных действий в этом ключе, по крайней мере, от Тимошенко, не последует – разве что они могут быть в случае с запуском рынка земли, да и то, отдельным фронтом. От Вакарчука их тоже в принципе быть не может.

Однако для Порошенко – это его стихия и он будет это направление развивать. И все развитие ситуации будет напрямую зависеть от того, что подпишут в Париже, и как это будет подано обществу.

Если это, не дай бог, будет похоже на капитуляцию, то могут быть последствия. Как минимум, может произойти смена президентской команды, занимающейся внешнеполитическими вопросами – от Ермака и Пристайко включительно с Богданом. И надеюсь, у Зеленского хватит разума сбросить этот балласт - чего, кстати, в свое время так и не сделал Янукович и, как мы помним, поплатился за это.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда