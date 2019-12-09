Пахнет войной: Украина и ее соседи ввязались в опасную игру

Игры в национализм заканчиваются плохо

То что все они встали на путь так называемого "национально-патриотического воспитания молодежи", а это значит, что это только вопрос времени, когда между этими странами возникнут сначала противоречия, а потом взаимные претензии друг к другу, вплоть до территориальных.

Что это означает - объяснять не надо. Связь между национально-патриотическим воспитанием молодежи и политикой пересмотра границ доказана историей уже неоднократно. Докажет она эту закономерность и в этот раз. Собственно, уже начала доказывать.

Технология патриотического воспитания, как известно, всегда начинается с учреждения Института памяти или другого подобного учреждения или какой-то комиссии, задача которых заключается в том что разработать и утвердить ЕДИНЫЙ учебник истории для всех, отражающий официальную государственную идеологическую точку зрения на историю. Здесь все по Оруэллу:

Читайте такжеДо большой войны с Россией осталось меньше года"Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым."

Все указанные страны успешно справились с первым шагом.

Как только это достигнуто, тогда включается жесткий контроль со стороны Министерства образования за школьными историками. Далее все остальные фазы патриотического воспитания начинают исполняться просто автоматически в рамках заданной на государственном уровне логики. Подталкивать никого не надо, все сами все понимают и начинают вовлекаться в мейнстрим.

Начинается чрезмерное чествование национальных героев, сплошные переименования улиц, площадей и проспектов, потому начинается война памятников и тотальный пересмотр истории.

Параллельно с чествованием национальных героев всегда идет процесс упоминания врагов нации в прошлом. Раз был в прошлом герой , то значит у него были и враги, с которыми он боролся и погиб! Это неразделимые процессы - братья. Затем естественным образом появляются и враги нынешние, сначала внешние, а потом и внутренние. Появляется раскол в обществе, но государство подавляет его усилением патриотического воспитания. Появляется оруэлловское "двоемыслие".

Читайте такжеЗеленский заканчивает войну, которую страна-банкрот не может продолжатьСледующий этап - это включение в школьную программу военно - патриотического воспитания с подключением министерства обороны и других силовых структур. Начинается братание завучей и полковников , их совместная разработка школьных речовок и соитие у едином патриотическом угаре.

Смещение фокуса воспитательной работы от Министерства просвещения к военным ведомствам. Увеличение бюджета МО.

Затем в обществе начинается формироваться убеждение о его несправедливой исторической судьбе и, как следствие, о несправедливости существующих территориальным границ. Далее... всеобщая мобилизация.

Все указанные процессы уже во всю идут в Польше, Венгрии, Румынии, Украине и России. Последние две страны уже "нашли друг друга" и дело здесь обязательно закончиться большой войной, тут и к бабке не ходи. Но интересно пронаблюдать за тем, что происходит у наших западных соседей.

Венгрия

В Венгрии осталось только два рекомендованных учебника истории, но скоро останется уже один или оба будут абсолютно идентичны. Примечательно что нынешний премьер В. Орбан в учебниках уже назван "основополагающей фигурой современной Венгрии". То есть свой претендент на фюрерство уже есть! Значит дальше дела пойдут быстрее. Они и идут. Как вам, например, такая цитата в этом же учебнике истории Орбана по вопросу иммиграции:

"Как бывшим колонизаторам, им (странам западной Европы) всегда было присуще империалистическое мышление, для которого наплыв массы людей из бывших колоний вполне естествен. Они к этому готовы, они с этим живут, это часть их культуры. Венгрия никогда не была такой страной и никогда не станет такой страной. Мы придерживаемся мнения, что ценности Венгрии - это гомогенность культуры, образа мышления и цивилизационные привычки. Мы считаем их важными и не хотим ими жертвовать".

Польша

Читайте такжеТри признака подготовки Путина к масштабной войнеА поляки своим школьникам вопрос иммигрантов разъяснили конкретно. Ниже цитата из учебника истории для учеников 7 классов:

"Мигранты из Украины могут помочь залатать дыры на польском рынке труда, в то время как присутствие представителей других культур и религий может способствовать росту напряжения в обществе". Украинцам повезло - им разрешили залатать дыры, все остальным нежелательно.

В Польше националистическая истерия развивается, пожалуй, динамичнее всех остальных стран, а главный принцип "Мы против всех остальных" в Польше уже догнал по накалу страстей Россию. Эти две страны также найдут друг друга, в который уже раз, разорвав по пути все что между ними.

Румыния

Министр образования Румынии внес инициативу о том что учебник истории для школьников в стране должен быть один. И это, безусловно, будет принято, потому что это уже даже не тенденция, это уже мейнстрим. Румыны сами найдут себе нового Чаушеску.

Россия

Россия давно уже и успешно идет по пути патриотического воспитания, но недавно Роскомнадзор (название то какое!) выдвинул еще одну инициативу о том, чтобы из школьной программы удалить тему о сталинских репрессиях, потому что она "наносит вред здоровью детей". Полная реабилитация Сталина - это вопрос самого ближайшего будущего.

В Украине же государство пытается сочетать национально-патриотическое воспитание с лозунгами евроинтеграции и следования европейским ценностям, что является проявлением уже тяжелой формы двоемыслия, граничащей с откровенной идиотией.