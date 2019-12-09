Избиение младенцев: чего ждать Украине от нормандской встречи в Париже

Зеленский и Меркель встретятся, чтобы согласовать переговорные позиции / Фото www.president.gov.ua

На нормандской встрече в Париже президенту Зеленскому следует ожидать жесткого прессинга со стороны Владимира Путина, который уже нашел общий язык с Эммануэлем Макроном по большинству вопросов и который более-менее достиг консенсуса с Ангелой Меркель.

Они будут выжимать из Зеленского целый ряд уступок – также, как их в свое время выжимали с Петра Порошенко. Например, о федерализации Украины. К слову, Меркель ранее говорила, дескать, что плохого в федерализации - ФРГ же тоже федеративное государство.

Такого рода факторов давления на этой встрече будет очень много, потому для Украины есть большие угрозы. Тем более, при отсутствии выработанной линии поведения. Насколько мне известно, основные интересы Россия по отношению к Украине будет прорабатывать на другой встрече, идею которой очень хитро провели как якобы идею, не связанную с Путиным. Речь идет о встрече, которую предложил провести в Казахстане Нурсултан Назарбаев и которую сначала поддержал Зеленский, а позже – отказался. Ну кто не знает позиции Казахстана, который даже Крым признает российским и по всем позициям идет в русле российской внешней политики. И в данном случае, встреча в Нур-Султане – это обычная игра Путина, во время которой Зеленского планируют полностью уничтожить.

Читайте такжеКак Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате"Путин не придумывает для украинских лидеров никаких новых идей – то, как он расправился с Януковичем осенью 2013 года, выбив из него все, что хотел, то же ждет и Зеленского.

Но на встрече в Нормандском формате этого сделать нельзя. Конечно, Путин может использовать Макрона против Зеленского, но есть еще Меркель, которая, вопреки некоторым общим интересам, является политиком старой закалки. Она не допускает некоторых вещей – например, если Россия под санкциями, чтобы их снять, Россия должна выполнять требования или если к Украине были выдвинуты требования, их нельзя резко увеличивать и надо идти по пунктам, шаг за шагом.

И как раз для согласования позиций Меркель хочет встретиться с Путиным и Зеленским. По большей части, для того, чтобы сохранить благочестивость, которая присуща Меркель. Она хочет выжать из Путина обещание о готовности идти на некоторые уступки. Для нее это важно, так как она понимает, что сама встреча четырех лидеров будет похожа на избиение младенцев, а ей необходимо показать, что были достигнуты обоюдные уступки и Франция с Германией в качестве посредников добились того, что обе стороны идут друг другу навстречу.

Ей это нужно сугубо в политических целях, поскольку избиение младенцев в финале ее политической карьеры ни к чему, иначе Меркель будет выглядеть той, кто вместе с Макроном пошла на поводу у Путина.

Поэтому, думаю, на этой встрече будут пытаться согласовать предварительные договоренности, которые потом надо будет реализовать в Минском процессе. Все будет так, как и раньше – решение никакое не принималось, но достигались договоренности, которые необходимо было потом выполнить либо на уровне глав МИД, либо на уровне переговорных групп в Минске. По крайней мере, в предыдущие разы было именно так.

Читайте такжеЗаочные переговоры начались: как Зеленскому реагировать на требования ПутинаПри этом предположения насчет обсуждений газовых вопросов лишены смысла. Меркель и Макрон не станут обсуждать этого в Нормандии, так как это вопрос из сферы влияния Еврокомиссии и ни один европейский президент не позволит себе нарушать субординацию, перепрыгивая через голову еврокомиссаров. Поэтому вопрос транзита газа может обсуждаться лишь вскользь, в общих фразах и без конкретики. В отличие от личной встречи Путина с Зеленским, где этот вопрос все же могут обсуждать более предметно.

Максимум, что может быть – общее коммюнике. Ранее его, как правило не было. Были два отдельных – коммюнике Порошенко, Меркель и, на тот момент Олланда и отдельно – коммюнике Путина, так как не было общих позиций. Сейчас оно возможно, с одной неприятностью для Украины - в нем о России вообще не будет упоминаний, а на Украину будут возложены много обязательств.

Собственно, ответственность только Украины – первая цель, которой хочет добиться Путин в Париже, а вторая сверхзадача – сделать шаг к снятию санкций. Все остальное из Зеленского будет выжиматься уже в Казахстане, где готовят встречу уже весной 2020 года.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда