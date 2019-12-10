Теперь Путин будет мстить Украине

Путин вернулся из Парижа с пустыми руками/ Reuters

Главные итоги встречи "нормандской четверки" в Париже. Самое главное - президент Украины Владимир Зеленский - молодец, несмотря на то, что он был окружен плотным кольцом те, кто хотел бы больше помочь Кремлю больше, чем Украине и упорно советовали ему в Париже пойти на уступки Путину по формуле "мир в обмен на территории".

Это привело бы к реальной и необратимой легализации сепаратистов в обмен на временное прекращение военного конфликта на Донбассе, что неизбежно вызвало бы резкую реакцию в Украине и политической катастрофе в Киеве. Может именно этого хотел Путин от этой встрече, а не мира на Донбассе.

Но Зеленский этого не сделал, по крайне мере публично. Формула Путина - Штайнмаера так и осталась на Парижских переговорах не востребованной. И это хорошо.

Читайте такжеПутин никогда не простит Зеленскому унижения в ПарижеНа пресс-конференции президент Зеленский, при живом Путине, много раз прямо говорил об оккупированном Донбассе, но так и не решился назвать Россию агрессором. Если Парижская встреча, на самом деле, не имеет секретных договоренностей с Путиным, то надо признать, что украинский президент выдержал первое международное испытание и защитил национальные интересы Украины, хотя бы на время, еще четыре месяца.

Второй важный итог Парижской встречи глав Украины, Франции, Германии и России. Надо признать, что "нормандский формат" миротворческих переговоров умирает на наших глазах. Никто из участников нормандского формата так и не предложил приемлемой компромиссной формулы мира на Донбасса. Все тянули в свою сторону. Парижская встреча закончилась ничем.

Все серьезные решения отложены на четыре месяца - это провал формата. Стоило ли собираться главам государств, чтобы обсудить и подтвердить то, что могли бы и без них сделать дипломаты и эксперты, и чиновники ОБСЕ на более низком уровне (разведение войск, обмен пленными, мониторинг и т д).

Читайте такжеПорошенко после саммита может быть доволен ЗеленскимНе случайно участники парижской встречи больше переживали за газовой договор между Россией и Украиной -это сейчас больше волнует Европу, а не Донбасс.Три года назад умер Минский формат переговоров, навязанный нам, вместе с Минскими позорными соглашениями, Путиным и Порошенко. Теперь пришла очередь "гибели" нормандского формата. Американцы только потирают руки. Ведь, теперь России, все равно придется вернуться в самому перспективному, но неудобному для Кремля, формату переговоров – Женевскому, в котором присутствуют США. ЕС, Украина и Россия, а не представители сепаратистов и Киев, как сейчас настаивает Путин. Но Женевский формат реально заработает только после выборов нового президента США.

Что дальше? Теперь Путин, вернувшись в Москву "с пустыми руками", конечно же будет мстить. Имея мощные рычаги давления на Украину Кремль попытается, за четыре месяца до в следующей вероятной встречи, "дожать" Зеленского и заставить Украину пойти на уступки сепаратистам Донбасса. Поэтому следует ожидать резкого обострения не только в зоне АТО, но и социально-политической напряженности внутри Украины, по самым разным поводом, чтобы убедить Зеленского пойти на встречу интересам Путина, а не Украины.