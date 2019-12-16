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Война с "соросятами" превращается в комедию

Андрей Головачев

политический эксперт

16 декабря 2019, 06:59

Бывшие регионалы продолжают смешить народ.

Лещенко
Сергей Лещенко / УНИАН

Одна из любимых тем, которая частенько стала подниматься на телеканалах Медведчука - необходимость принятия закона об иностранных агентах. Мол, надо сделать как в США и заставить всех этих шабуниных, лещенок, миловановых и всех остальных соросят зарегистрироваться как агентов иностранных государств и платить налоги. И вообще надо показать обществу всю их иностранную сущность и работу на США.

Звучит красиво, благородно, национально-патриотично, но наивно. Особенно лицемерно это звучит из уст бывшего окружения Януковича, которые пачками стали возвращаться на каналы Медведчука. Потому что именно регионалы - эти профессиональные дерибанщики - имея абсолютно всю власть в стране до 2014г. окончательно просрали всю независимость Украины и ввергли ее под принудительное внешнее управление.

Читайте такжеТрагедия грантоедовУкраина сейчас находиться под столь мощным внешним управлением, что, по сути, все правительство и половина правящего большинства в ВР являются агентами иностранного государства. Так про какой закон об иностранных агентах можно сейчас брюзжать?! Кто его примет и кто его исполнит?!

Чтобы принять, - и, главное! - исполнять закон об иностранных агентах, надо для начала добиться хотя бы некоторых признаков суверенитета, выплатить долги МВФ и коммерческим кредиторам, поднять ВВП с нынешних 8 тыс. дол на душу хотя бы до 17 тыс. дол., как в России, уменьшить число находящихся за чертой бедности с нынешних 35 % до 10%, возвратить хотя бы 4-5 млн заробитчан и т.д.

Вот если сможем добиться этого, - а для этого понадобиться 15-20 лет упорнейшего труда под внешним управлением, тогда у нас может быть появится свое национальное правительство и свой национальный парламент и только тогда можно будет подумать о Законе об иностранных агентах. А пока надо молчать в тряпочку и не смешить народ.

МВФ Виктор Медведчук Андрей Головачев Украина иноагенты соросята
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