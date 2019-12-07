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Савченко требует выгнать Сороса из Украины

7 декабря 2019, 21:27

Экс-политик настаивает на запрете всех организаций, связанных с американцем.

Савченко
Савченко утверждает, что во всем виноват Сорос / УНИАН

Бывший народный депутат Надежда Савченко высказала мнение, что Украина должна взять пример с Венгрии и полностью запретить на территории страны деятельность американского финансиста Джорджа Сороса.

В эфире программы Голос народа на телеканале 112 Украина она заявила, что американца из страны нужно буквально выгнать.

"Сделайте так, как сделала Венгрия. Выгоните Сороса из Украины, закройте доступ любым… соросовским офисам и только тогда можно реально заменить Кабмин. До этого ничего не изменится", - сказала экс-политик.

Читайте такжеСавченко предрекла исчезновение Украины к 2023 годуПо словам Савченко, подотчетным Соросу является правительство нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука. Поэтому она требует "выкинуть" финансиста из страны, чтобы последующие правительства не были так же зависимы.

Ведущая возразила Савченко, что она демонизирует известные фамилии, а не занимается делом.

"Я вам назвала имя демона — Сорос. Запомните, пожалуйста, раз и на всю жизнь… Я вам сказала про концепцию мироустройства, глобализации… Я вам назвала ту страну, которая сломала государственность не в одной стране, учите историю…. Избавимся от внешнего управления и тогда будет нормальное правительство", — добавила Савченко.

Как ранее сообщалось, Савченко устроила флешмоб и митинг против принятия Рада закона о рынке земли.

Напомним, Савченко рассказала о том, кто и как звал ее замуж. До этого безработного экс-нардепа отчитали в Сети из-за земли.

Надя Савченко Джордж Сорос новости Украины
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