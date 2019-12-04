Приготовилась к земле: Савченко протестно насыпала гору грунта под Радой - видео

Надежда Савченко сыпет землю / скриншот из видео

Скандальная экс-нардеп Надежда Савченко устроила флешмоб и митинг против принятия Рада закона о рынке земли.

Она вместе со своими сторонниками принесла под здание парламента на улице Грушевского несколько мешков с грунтом. А затем высыпала все содержимое просто на тротуарную плитку.Активисты, которые поддерживают Савченко, рассказали, что привезли землю из разных регионов Украины. После того, как выросла небольшая горка земли, Савченко принесла еще и небольшую ель.

Экс-нардеп громогласно также утверждала - дескать, Украина не должны продавать землю "так, как хочет Джордж Сорос и МВФ", а вопрос о рынке земли должны решать украинцы на референдуме.

Напомним, ранее Надежда Савченко рассказала о том, кто и как звал ее замуж. До этого безработного экс-нардепа отхлестали в Сети из-за земли.